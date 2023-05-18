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Зеленский: Вопрос Крыма и крымских заключенных выводим на новый уровень

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 18 мая 2023, 21:49
Зеленский: Вопрос Крыма и крымских заключенных выводим на новый уровень
Скрин из видеообращения 18 мая

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина выводит на новый международный уровень вопрос оккупированного Крыма и крымских заключенных, а также анонсировал важные шаги по этому поводу в ближайшее время.

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь: "Рад видеть, что созданная нами Крымская платформа эффективно направляет общую силу всего нашего государства и крымскотатарского народа. Рад знать, что наша совместная работа с Меджлисом (крымскотатарского народа - ред.) приносит нужный Украине результат. 

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Кстати, некоторые очень важные совместные шаги готовим уже на ближайшее время. Вопрос Крыма, крымских заключенных и всех наших людей в Крыму выводим на новый международный уровень".

Детали: Зеленский также сообщил, что посетил офис Крымской платформы и встретиться с лидером крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым. 

Справочно: 18 мая чтят память жертв депортации крымскотатарского народа.

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Темы: КрымЗеленскийкрымские татарыКрымская платформа
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