Зеленский: Вопрос Крыма и крымских заключенных выводим на новый уровень

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина выводит на новый международный уровень вопрос оккупированного Крыма и крымских заключенных, а также анонсировал важные шаги по этому поводу в ближайшее время.

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь: "Рад видеть, что созданная нами Крымская платформа эффективно направляет общую силу всего нашего государства и крымскотатарского народа. Рад знать, что наша совместная работа с Меджлисом (крымскотатарского народа - ред.) приносит нужный Украине результат.

Кстати, некоторые очень важные совместные шаги готовим уже на ближайшее время. Вопрос Крыма, крымских заключенных и всех наших людей в Крыму выводим на новый международный уровень".

Детали: Зеленский также сообщил, что посетил офис Крымской платформы и встретиться с лидером крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым.

Справочно: 18 мая чтят память жертв депортации крымскотатарского народа.