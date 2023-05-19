Повітряні сили знищили 16 безпілотників і три "Калібри" під час нічної атаки

Повітряні сили вночі 19 травня знищили 19 з 22 російських "Шахедів" та 3 з 6 "Калібрів", які окупанти випустили по України.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС ЗСУ: "Протягом цієї нічної атаки силами та засобами протиповітряної оборони повітряних командувань "Центр", "Захід" та "Південь" Повітряних Сил ЗС України знищено три крилаті ракети та 16 ударних дронів".

Деталі: Окупанти атакували Україну з північного та південно-східного напрямків ударними дронами "Shahed-136/131" та крилатими ракетами "Калібр" з кораблів у Чорному морі.

Загалом було зафіксовано пуски 22 "Шахедів" та шести "Калібрів".

Передісторія:

Внаслідок нічного удару росіян по Кривому Рогу Дніпропетровської області пошкоджень зазнали приміщення приватного промислового підприємства та адміністративна будівля, 2 людини отримали поранення.

Також повідомлялося, що у Львові під час повітряної тривоги пролунав вибух, зголом влада повідомила про роботу ППО в області.

Київська влада повідомила, що Сили протиповітряної оборони цієї ночі знищили усі ворожі цілі, які рухалися у напрямку Києва.