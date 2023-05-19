Воздушные силы уничтожили 16 беспилотников и три "Калибра" во время ночной атаки

Воздушные силы ночью 19 мая уничтожили 19 из 22 российских "Шахедов" и 3 из 6 "Калибров", которые оккупанты выпустили по Украине.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ПС ВСУ: "В течение этой ночной атаки силами и средствами противовоздушной обороны воздушных командований "Центр", "Запад" и "Юг" Воздушных Сил ВС Украины уничтожено три крылатые ракеты и 16 ударных дронов".

Детали: Оккупанты атаковали Украину с северного и юго-восточного направлений ударными дронами "Shahed-136/131" и крылатыми ракетами "Калибр" с кораблей в Черном море.

Всего было зафиксировано пуски 22 "Шахедов" и шести "Калибров".

Предыстория:

В результате ночного удара россиян по Кривому Рогу Днепропетровской области повреждения получили помещения частного промышленного предприятия и административное здание, 2 человека получили ранения.

Также сообщалось, что во Львове во время воздушной тревоги слышали взрыв, позже власти сообщили о работе ПВО в области.

Киевская власть сообщила, что Силы противовоздушной обороны этой ночью уничтожили все вражеские цели, которые двигались в направлении Киева.