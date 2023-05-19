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Воздушные силы уничтожили 16 беспилотников и три "Калибра" во время ночной атаки

Ирина БалачукПятница, 19 мая 2023, 08:13
Воздушные силы уничтожили 16 беспилотников и три Калибра во время ночной атаки
Инфографика из Telegram Воздушных сил ВСУ

Воздушные силы ночью 19 мая уничтожили 19 из 22 российских "Шахедов" и 3 из 6 "Калибров", которые оккупанты выпустили по Украине.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ПС ВСУ: "В течение этой ночной атаки силами и средствами противовоздушной обороны воздушных командований "Центр", "Запад" и "Юг" Воздушных Сил ВС Украины уничтожено три крылатые ракеты и 16 ударных дронов".

Детали: Оккупанты атаковали Украину с северного и юго-восточного направлений ударными дронами "Shahed-136/131" и крылатыми ракетами "Калибр" с кораблей в Черном море.

Всего было зафиксировано пуски 22 "Шахедов" и шести "Калибров".

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Темы: ПВОбеспилотникивойна
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