У РНБО заявили, що Зеленський візьме участь у саміті G7 онлайн

У РНБО заявили, що президент Володимир Зеленський візьме участь у зустрічі лідерів G7 в онлайн-режимі; до цього секретар РНБО Олексій Данілов натякав, що Зеленський буде в Японії особисто.

Джерело: пресслужба РНБО, секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону новин

Оновлено: Пресслужба РНБО повідомила, що президент України візьме участь у зустрічі лідерів G7 в Японії в онлайн-режимі.

Реклама:

Пряма мова Данілова: "Хто б сумнівався, що наш президент там (на саміті G7 - ред.) не буде присутній. Ми впевнені, що наш президент буде знаходитись там, де потрібно, у будь-якій точці світу, щоб вирішувати питання стійкості нашої країни.

Там будуть прийматися дуже важливі речі, тому саме фізична присутність нашого президента є абсолютно важливою для того, щоб відстоювати саме наші інтереси – надавати чіткі пропозиції та чітку аргументацію по тих подіях, які відуваються на території нашої країни".

Деталі: УП звернулась за коментарем до ОП.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

У четвер японський уряд заявив, що Зеленський візьме участь у саміті "Великої сімки" в Хіросімі в неділю в режимі онлайн.

Агентство Bloomberg, посилаючись на джерела, повідомило, що Зеленський візьме участь особисто.

Нагадаємо: