В СНБО заявили, что Зеленский примет участие в саммите G7 онлайн

В СНБО заявили, что президент Владимир Зеленский примет участие во встрече лидеров G7 в онлайн-режиме; до этого секретарь СНБО Алексей Данилов намекал, что Зеленский будет в Японии лично.

Источник: Данилов в эфире национального телемарафона новостей, пресс-служба СНБО

Обновлено: Пресс-служба СНБО сообщила, что президент Украины примет участие во встрече лидеров G7 в Японии в онлайн-режиме.

Прямая речь Данилова: "Кто бы сомневался, что наш президент там (на саммите G7 - ред.) не будет присутствовать. Мы уверены, что наш президент будет находиться там, где нужно, в любой точке мира, чтобы решать вопросы устойчивости нашей страны.

Там будут приниматься очень важные вещи, поэтому именно физическое присутствие нашего президента является абсолютно важным для того, чтобы отстаивать именно наши интересы - предоставлять четкие предложения и четкую аргументацию по тем событиям, которые происходят на территории нашей страны".

Детали: УП обратилась за комментарием к ОП.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

В четверг японское правительство заявило, что Зеленский примет участие в саммите "Большой семерки" в Хиросиме в воскресенье в режиме онлайн.

Агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщило, что Зеленский примет участие лично.

Напомним: