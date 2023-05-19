Патрушев заявив, що до вбивства Дугіної і Татарського причетні США

Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що вбивства дочки "ідеолога Путіна" Олександра Дугіна Дар'ї та пропагандиста Владлена Татарського нібито координував Вашингтон.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости"

Пряма мова Патрушева: "Вчинені на території Росії терористичні акти, зокрема вбивство Дар'ї Дугіної, Владлена Татарського, підрив машини Захара Прилєпіна, вибух Кримського моста, а також підрив газопроводу "Північний потік" та інші, сплановані та здійснені за координації спецслужб США".

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Деталі: За словами російського чиновника, подібні операції супроводжує нібито "заздалегідь підготовлена у Вашингтоні та Лондоні інформаційна кампанія, покликана дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію, підірвати конституційні підвалини і суверенітет Росії".

Він також додав, що нібито інструктори НАТО готують українські диверсійно-терористичні групи і координують їхню діяльність.

Крім того, Патрушев повідомив про нібито активізацію в Росії українських розвідувально-диверсійних груп, міжнародних терористичних організацій, радикальних і екстремістських структур.

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