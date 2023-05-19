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Патрушев заявив, що до вбивства Дугіної і Татарського причетні США

Ірина БалачукП'ятниця, 19 травня 2023, 13:59
Патрушев заявив, що до вбивства Дугіної і Татарського причетні США
Микола Патрушев. Фото РИА Новости

Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що вбивства дочки "ідеолога Путіна" Олександра Дугіна Дар'ї та пропагандиста Владлена Татарського нібито координував Вашингтон.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости"

Пряма мова Патрушева: "Вчинені на території Росії терористичні акти, зокрема вбивство Дар'ї Дугіної, Владлена Татарського, підрив машини Захара Прилєпіна, вибух Кримського моста, а також підрив газопроводу "Північний потік" та інші, сплановані та здійснені за координації спецслужб США".

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Деталі: За словами російського чиновника, подібні операції супроводжує нібито "заздалегідь підготовлена у Вашингтоні та Лондоні інформаційна кампанія, покликана дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію, підірвати конституційні підвалини і суверенітет Росії".

Він також додав, що нібито інструктори НАТО готують українські диверсійно-терористичні групи і координують їхню діяльність.

Крім того, Патрушев повідомив про нібито активізацію в Росії українських розвідувально-диверсійних груп, міжнародних терористичних організацій, радикальних і екстремістських структур.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • У Підмосков'ї 20 серпня 2022 року вибухнуло авто з Дугіною, дочкою "ідеолога Путіна" Олександра Дугіна, яка писала для російських пропагандистських RT та "Царьград". Також вона — одна з авторів "Книги Z" про російське вторгнення в Україну.
  • 2 квітня у центрі російського міста Санкт-Петербург стався вибух у кафе, яке раніше належало засновнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину, – загинув "воєнкор" Владлен Татарський, ще 30 осіб отримали поранення.
  • 6 травня в російській Нижегородській області підірвали автомобіль Audi, у якому їхав українофоб, письменник і член партії "Справедлива Росія" Захар Прилєпін, він був "важко поранений".

Теми: РосіяпропагандаСША
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