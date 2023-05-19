Патрушев заявив, що до вбивства Дугіної і Татарського причетні США
Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що вбивства дочки "ідеолога Путіна" Олександра Дугіна Дар'ї та пропагандиста Владлена Татарського нібито координував Вашингтон.
Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости"
Пряма мова Патрушева: "Вчинені на території Росії терористичні акти, зокрема вбивство Дар'ї Дугіної, Владлена Татарського, підрив машини Захара Прилєпіна, вибух Кримського моста, а також підрив газопроводу "Північний потік" та інші, сплановані та здійснені за координації спецслужб США".
Деталі: За словами російського чиновника, подібні операції супроводжує нібито "заздалегідь підготовлена у Вашингтоні та Лондоні інформаційна кампанія, покликана дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію, підірвати конституційні підвалини і суверенітет Росії".
Він також додав, що нібито інструктори НАТО готують українські диверсійно-терористичні групи і координують їхню діяльність.
Крім того, Патрушев повідомив про нібито активізацію в Росії українських розвідувально-диверсійних груп, міжнародних терористичних організацій, радикальних і екстремістських структур.
Передісторія:
- У Підмосков'ї 20 серпня 2022 року вибухнуло авто з Дугіною, дочкою "ідеолога Путіна" Олександра Дугіна, яка писала для російських пропагандистських RT та "Царьград". Також вона — одна з авторів "Книги Z" про російське вторгнення в Україну.
- 2 квітня у центрі російського міста Санкт-Петербург стався вибух у кафе, яке раніше належало засновнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину, – загинув "воєнкор" Владлен Татарський, ще 30 осіб отримали поранення.
- 6 травня в російській Нижегородській області підірвали автомобіль Audi, у якому їхав українофоб, письменник і член партії "Справедлива Росія" Захар Прилєпін, він був "важко поранений".