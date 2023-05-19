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Патрушев заявил, что к убийству Дугиной и Татарского причастны США

Ирина БалачукПятница, 19 мая 2023, 13:59
Патрушев заявил, что к убийству Дугиной и Татарского причастны США
Николай Патрушев. Фото РИА Новости

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что убийства дочери "идеолога Путина" Александра Дугина Дарьи и пропагандиста Владлена Татарского якобы координировал Вашингтон.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости"

Прямая речь Патрушева: "Совершенные на территории России террористические акты, в их числе убийство Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, подрыв машины Захара Прилепина, взрыв Крымского моста, а также подрыв газопровода Северный поток и другие, спланированы и осуществлены при координации спецслужб США".

Детали: По словам российского чиновника, подобные операции сопровождает якобы "заранее подготовленная в Вашингтоне и Лондоне информационная кампания, призванная дестабилизировать общественно-политическую ситуацию, подорвать конституционные устои и суверенитет России".

Он также добавил, что якобы инструкторы НАТО готовят украинские диверсионно-террористические группы и координируют их деятельность.

Кроме того, Патрушев сообщил об якобы активизации в России украинских разведывательно-диверсионных групп, международных террористических организаций, радикальных и экстремистских структур.

Предыстория:

  • В Подмосковье 20 августа взорвался автомобиль с Дугиной, дочерью "идеолога Путина" Александра Дугина, которая писала для российских пропагандистских RT и "Царьград". Также она − одна из авторов "Книги Z" о российском вторжении в Украину.
  • 2 апреля в центре российского города Санкт-Петербург произошел взрыв в кафе, которое ранее принадлежало основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, – был убит "военкор" Владлен Татарский, еще 30 человек получили ранения.
  • 6 мая в российской Нижегородской области подорвали автомобиль Audi, в котором ехал украинофоб, писатель и член партии "Справедливая Россия" Захар Прилепин, он был "тяжело ранен".

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Темы: РосcияпропагандаСША
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