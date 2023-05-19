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Один загинув, під завалами четверо: білоруські бійці не можуть забрати тіла побратимів у Бахмуті

Олена РощінаП'ятниця, 19 травня 2023, 17:27
Один загинув, під завалами четверо: білоруські бійці не можуть забрати тіла побратимів у Бахмуті
Бійці полку Калиновського, фото BelWarriors

У полку імені Кастуся Калиновського розповіли про героїчну загибель командира групи і неможливість забрати тіла ще чотирьох білоруських бійців, які утримували позиції в Бахмуті.

Джерело: речниця полку імені Кастуся Калиновського у Telegram-каналі Полк Каліноўскага, "Наша Ніва

Пряма мова: "Бійці батальйону "Волат" утримували позиції в Бахмуті. Наші хлопці відбили атаку окупантів та вели стрілецький бій. У будинок, в якому вони знаходилися, влучили з великокаліберної артилерії. Стався обвал будинку. Частина бійців опинилася під завалами.

Друга група разом із медиками висунулася для евакуації та надання допомоги. Четверо військових залишилися під завалами без можливості їх евакуації.

У момент евакуації та прикриття відходу групи загинув командир групи. Він ціною свого життя дав можливість евакуювати поранених.

Пізніше була направлена третя група для розбирання завалів та евакуації тіл загиблих. Проте внаслідок щільного вогню під час артилерійського обстрілу будинок було повністю зруйновано. Бої тривають. Можливості забрати тіла героїв полку зараз немає". 

Деталі: 17 травня в полку імені Кастуся Калиновського повідомили про загибель одного білоруського бійця і зникнення ще чотирьох, тоді як інші були поранені. 

ВІДЕО ДНЯ

"Наша Ніва" повідомляє, що з лютого 2022 року щонайменше 22 білорусів загинули, захищаючи Україну та Білорусь. Ще четверо зникли безвісти, двоє потрапили в полон. 

"Загалом в українській армії воюють сотні громадян Білорусі. Полк Калиновського – найбільша з структур, де служать білоруси", – зазначає видання.

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Теми: війнаБахмутБілорусь
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