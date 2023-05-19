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Один погиб, под завалами четверо: белорусские бойцы не могут забрать тела побратимов в Бахмуте

Елена РощинаПятница, 19 мая 2023, 17:27
Один погиб, под завалами четверо: белорусские бойцы не могут забрать тела побратимов в Бахмуте
Бойцы полка Калиновского, фото BelWarriors

В полку имени Кастуся Калиновского рассказали о героической гибели командира группы и невозможности забрать тела еще четырех белорусских бойцов, которые удерживали позиции в Бахмуте.

Источник: пресс-секретарь полка имени Кастуся Калиновского в Telegram-канале Полк Калиноўскага, "Наша Ніва"

Прямая речь: "Бойцы батальона "Волат" удерживали позиции в Бахмуте. Наши ребята отбили атаку оккупантов и вели стрелковый бой. В дом, в котором они находились, попали из крупнокалиберной артиллерии. Произошел обвал дома. Часть бойцов оказалась под завалами.

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Вторая группа вместе с медиками выдвинулась для эвакуации и оказания помощи. Четверо военных остались под завалами без возможности их эвакуации.

В момент эвакуации и прикрытия отхода группы погиб командир группы. Он ценой своей жизни дал возможность эвакуировать раненых.

Позже была направлена третья группа для разбора завалов и эвакуации тел погибших. Однако в результате плотного огня во время артиллерийского обстрела дом был полностью разрушен. Бои продолжаются. Возможности забрать тела героев полка сейчас нет". 

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Детали: 17 мая в полку имени Кастуся Калиновского сообщили о гибели одного белорусского бойца и исчезновении еще четырех, тогда как другие были ранены. 

"Наша Нива" сообщает, что с февраля 2022 года по меньшей мере 22 белоруса погибли, защищая Украину и Беларусь. Еще четверо пропали без вести, двое попали в плен. 

"Всего в украинской армии воюют сотни граждан Беларуси. Полк Калиновского – самая большая из структур, где служат белорусы", – отмечает издание.

Напомним: 

Темы: войнаБахмутБеларусь
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