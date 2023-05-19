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Ще в одній області Росії заборонили безпілотники

Євген КізіловП'ятниця, 19 травня 2023, 21:12
Ще в одній області Росії заборонили безпілотники
Getty Images

У Курській області РФ ввели заборону на використання безпілотних літальних апаратів.

Джерело: РБК із посиланням на слова глави регіону Романа Старовойта

Пряма мова: "Раніше ми рекомендували курянам не використовувати безпілотники в побутових цілях, однак через безперервні провокації з суміжної території на останньому засіданні оперативного штабу ухвалено рішення про заборону на використання безпілотників".

Деталі: За словами Старовойта, заборона діятиме до моменту зняття "середнього рівня реагування".

Що передувало: Раніше запуск дронів заборонили в Москві, Санкт-Петербурзі, Свердловській та Омській областях Росії.

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Теми: Росіябезпілотникизаборона
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