Еще в одной области России запретили беспилотники

В Курской области РФ ввели запрет на использование беспилотных летательных аппаратов.

Источник: РБК со ссылкой на слова главы региона Романа Старовойта

Прямая речь: "Ранее мы рекомендовали курянам не использовать беспилотники в бытовых целях, однако из-за непрекращающихся провокаций с сопредельной территории на последнем заседании оперативного штаба принято решение о запрете на использование беспилотников".

Реклама:

Детали: По словам Старовойта, запрет будет действовать до момента снятия "среднего уровня реагирования".

Что предшествовало: Ранее запуск дронов запретили в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской и Омской областях России.