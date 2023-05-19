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Еще в одной области России запретили беспилотники

Евгений КизиловПятница, 19 мая 2023, 21:12
Еще в одной области России запретили беспилотники
Getty Images

В Курской области РФ ввели запрет на использование беспилотных летательных аппаратов.

Источник: РБК со ссылкой на слова главы региона Романа Старовойта

Прямая речь: "Ранее мы рекомендовали курянам не использовать беспилотники в бытовых целях, однако из-за непрекращающихся провокаций с сопредельной территории на последнем заседании оперативного штаба принято решение о запрете на использование беспилотников".

Детали: По словам Старовойта, запрет будет действовать до момента снятия "среднего уровня реагирования".

Что предшествовало: Ранее запуск дронов запретили в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской и Омской областях России.

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Темы: Росcиябеспилотникизапрет
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