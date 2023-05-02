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8 бригад "Гвардії наступу" готуються, ще будуть формуватися нові – Клименко

"Українська правда"Вівторок, 2 травня 2023, 10:31
8 бригад Гвардії наступу готуються, ще будуть формуватися нові – Клименко
Тренування бригади "Азов", фото з Telegram Гвардії наступу

Вісім бригад "Гвардії наступу" повністю сформовані і надійдуть під командування Сил оборони після отримання бойового завдання, також буде сформовано додаткові підрозділи.

Джерело: міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Бригади ("Гвардії наступу" – ред.) сформовані повністю. Це 8 бригад. У нас є плани по формуванню додаткових бригад, бо на це є попит, а у нас є можливості.

Ми доозброюємо бригади, які вже сформовані, вони пройдуть відповідне навчання – це 2-3 тижні – і паралельно розпочинаємо формування додаткових підрозділів".

Деталі: За словами Клименка, завдання кожної з цих бригад – проведення відповідних наступальних штурмових дій разом із Силами оборони під час військових операцій.

"Від кожної бригади, від кожного підрозділу, від кожного військовослужбовця і поліцейського буде залежати успішність операції на тому чи іншому напрямку", – наголосив міністр.

На запитання про те, чи перебувають уже бригади "Гвардії наступу" під командуванням Сил оборони, Клименко відповів: "Ні, вони надходять під командування Сил оборони після того, як буде бойове завдання".

ВІДЕО ДНЯ

Загальної чисельності бригад очільник МВС не конкретизував, зважаючи на безпекові питання, однак зазначив, що цю цифру можна вирахувати теоретично.

Передісторія: 

  • На початку лютого 2023 року Міністерство внутрішніх справ України оголосило про формування добровольчих батальйонів "Гвардії наступу". Було заплановано 8 бригад на базі частин, що вже мають бойовий досвід. Бригади "Буревій", "Червона калина", "Кара-Даг", "Рубіж", "Спартан" та "Азов" формували в Національній гвардії, "Лють" – у Національній поліції, "Сталевий кордон" – у Прикордонній службі.
  • Набір у 8 бригад тривав до 1 квітня. На 30 березня було подано понад 35 тисяч заявок. Прийом заявок вирішили продовжити.
  • Згодом стало відомо, що у "Гвардії наступу" з’явиться дев’ята бригада – "Хартія", вона також формується у складі Національної гвардії України.

Теми: Гвардія наступуКлименковійна
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