Хакери зламали пошту вбивці опонента Путіна: пише багато доносів і випрошує нагороди для Z-патріотів

Хакери отримали доступ до пошти вбивці опонента Путіна першого заступника голови комітету Держдуми РФ з безпеки та протидії корупції Андрія Лугового та його оточення.

Джерело: InformNapalm

Деталі: Серед кореспонденції Луговогу окрему увагу приділили депутатським запитам та доносам, які писав депутат Держдуми РФ упродовж 2022 року та в 2023 році.

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За понад рік Луговий написав щонайменше 9 доносів до генеральної прокуратури Росії. Наприклад, один із них на співака Валерія Меладзе.

Інші на росіянку Віру Полозкову після її інтерв’ю Дудю, на британця Кристофера Нейджела Доннеллі, на блогерів, що брали участь в рекламі бренду одягу Stoneedge, на мережу магазинів "Ашан" щодо схеми ухиляння від податків в РФ

Також він писав доноси на організації "Общественная комисия по сохранению наследия академика Сахарова", "Польское общество "Полярос", "Приволжский миграционный центр", "Команда против пыток".

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Повідомляється, що це лише невелика частина доносів, які встиг написати Луговий.

Щодо запитів російського депутата, то він звертався в генпрокуратуру РФ з вимогою визнати "Легион "Свобода России" екстремістською організацією та заборонити їх символіку.

7 квітня він надіслав запит про нагородження Z-волонтерів нагородами МО РФ, з переліком майна, яке вони зібрали для 58-ї армії Росії, що воює на Запорізькому напрямку України.

В одномі із запитів він також вимагав прокуратуру РФ перевірити діяльність жіночого громадського об’єднання "Мягкая сила", яке нібито "спонукає росіян до протесту" проти проведення "спеціальної військової операції" в Україні.

У 2006 році Луговий отруїв у Лондоні Олександра Литвиненка полонієм-210. ЄСПЛ визнав його безпосереднім виконавцем вбивства Литвиненка. У січні 2016 року британські слідчі заявили, що вбивство Литвиненка вірогідно було схвалене президентом РФ Володимиром Путіним та тодішнім директором ФСБ Миколою Патрушевим.

Він перебуває під санкціями США, ЄС, Канади, Швейцарії, Австралії, Нової Зеландії та України.

Крім того, серед файлів які знайшли у пошті росіянина, є довідка від 5 квітня 2023 року, що свідчить про хворобу депутата.

У нього: "C61 – Злоякісне новоутворення передміхурової залози" (рак передміхурової залози з T2aN0M0 II стадії).

Лікарі пропонували хірургічне втручання, але за інформацією з довідки, хворий письмово відмовився від операції та променевої терапії.

Розслідувачі вважають, що хвороба пов'язана із отруєнням Литвиненка, адже навіть малі дози полонію-210 можуть стати причиною злоякісних пухлин.