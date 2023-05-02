Хакеры взломали почту убийцы оппонента Путина: пишет много доносов

Хакеры получили доступ к почте убийцы оппонента Путина первого заместителя председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Андрея Лугового и его окружения.

Источник: InformNapalm

Детали: Среди корреспонденции Лугового особое внимание уделили депутатским запросам и доносам, которые писал депутат Госдумы РФ в течение 2022 года и в 2023 году.

За более чем год Луговой написал не менее 9 доносов в генеральную прокуратуру России. Например, один из них на певца Валерия Меладзе.

Другие на россиянку Веру Полозкову после ее интервью Дудю, на британца Кристофера Нейджела Доннелли, на блогеров, участвовавших в рекламе бренда одежды Stoneedge, на сеть магазинов "Ашан" по схеме уклонения от налогов в РФ

Также он писал доносы на организации "Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова", "Польское общество "Полярос", "Приволжский миграционный центр", "Команда против пыток".

Сообщается, что это лишь небольшая часть доносов, которые успел написать Луговой.

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Что касается запросов российского депутата, то он обращался в генпрокуратуру РФ с требованием признать "Легион "Свобода России" экстремистской организацией и запретить их символику.

7 апреля он направил запрос о награждении Z-волонтеров наградами МО РФ, с перечнем имущества, которое они собрали для 58-й армии России, воюющей на Запорожском направлении Украины.

В одном из запросов он также требовал прокуратуру РФ проверить деятельность женского общественного объединения "Мягкая сила", которое якобы "побуждает россиян к протесту" против проведения "специальной военной операции" в Украине.

В 2006 году Луговой отравил в Лондоне Александра Литвиненко полонием-210. ЕСПЧ признал его непосредственным исполнителем убийства Литвиненко. В январе 2016 года британские следователи заявили, что убийство Литвиненко вероятно было одобрено президентом РФ Владимиром Путиным и тогдашним директором ФСБ Николаем Патрушевым.

Он находится под санкциями США, ЕС, Канады, Швейцарии, Австралии, Новой Зеландии и Украины.

Кроме того, среди файлов, которые нашли в почте россиянина, есть справка от 5 апреля 2023 года, свидетельствующая о болезни депутата.

У него: "C61 - Злокачественное новообразование предстательной железы" (рак предстательной железы с T2aN0M0 II стадии).

Врачи предлагали хирургическое вмешательство, но по информации из справки, больной письменно отказался от операции и лучевой терапии.

Расследователи считают, что болезнь связана с отравлением Литвиненко, ведь даже малые дозы полония-210 могут стать причиной злокачественных опухолей.