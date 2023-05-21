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ВСУ удерживает в Бахмуте еще несколько зданий - Череватый

Роман ПетренкоВоскресенье, 21 мая 2023, 12:03

Бахмут Донецкой области фактически полностью уничтожен ударами российских войск, однако Силы обороны продолжают удерживать позиции в юго-западной части города, заявил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Источник: Череватый в комментарии "Суспільному"

Прямая речь Череватого: "Президент правильно сказал - город по сути снесен с лица земли. Враг ежедневно массовыми ударами артиллерии, авиации уничтожает, и наши подразделения сообщают, что ситуация крайне тяжелая.

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Наши военные держат фортификационные сооружения и несколько помещений юго-западной части города. Идут тяжелые бои".

Детали: Череватый отметил, что город уничтожен, никакой пользы ни военной, ни политической Россия не получит даже в случае захвата районного центра, однако "ведут себя, как будто взяли Днепр".

По словам спикера, ВСУ пытаются "давить на флангах, не давать им покоя и по возможности контратаковать".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: 

  • 20 мая главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опубликовал видео у здания железнодорожного вокзала в центре Бахмута, в котором утверждал, что его наемники якобы полностью захватили город и что 25 мая они передадут его "оборону" солдатам Министерства обороны России и уйдут.
  • В Минобороны Украины захват Бахмута опровергли: несмотря на "критическую ситуацию" в городе украинские бойцы контролируют отдельные объекты.
  • После этого российский диктатор Владимир Путин поздравил ЧВК "Вагнер" и обещал оккупантам государственные награды.

Темы: БахмутВооруженные силывойна
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