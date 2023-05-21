Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ВСУ удерживает в Бахмуте еще несколько зданий - Череватый

Роман ПетренкоВоскресенье, 21 мая 2023, 12:03

Бахмут Донецкой области фактически полностью уничтожен ударами российских войск, однако Силы обороны продолжают удерживать позиции в юго-западной части города, заявил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Источник: Череватый в комментарии "Суспільному"

Прямая речь Череватого: "Президент правильно сказал - город по сути снесен с лица земли. Враг ежедневно массовыми ударами артиллерии, авиации уничтожает, и наши подразделения сообщают, что ситуация крайне тяжелая.

Наши военные держат фортификационные сооружения и несколько помещений юго-западной части города. Идут тяжелые бои".

Детали: Череватый отметил, что город уничтожен, никакой пользы ни военной, ни политической Россия не получит даже в случае захвата районного центра, однако "ведут себя, как будто взяли Днепр".

По словам спикера, ВСУ пытаются "давить на флангах, не давать им покоя и по возможности контратаковать".

Напомним: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 20 мая главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опубликовал видео у здания железнодорожного вокзала в центре Бахмута, в котором утверждал, что его наемники якобы полностью захватили город и что 25 мая они передадут его "оборону" солдатам Министерства обороны России и уйдут.
  • В Минобороны Украины захват Бахмута опровергли: несмотря на "критическую ситуацию" в городе украинские бойцы контролируют отдельные объекты.
  • После этого российский диктатор Владимир Путин поздравил ЧВК "Вагнер" и обещал оккупантам государственные награды.

Темы: БахмутВооруженные силывойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вагнеровцы после Бахмута перегруппируются в трех точках - Данилов

видеоЗалужный: Пришло время возвращать свое

ISW объяснил, почему российским войскам будет непросто заменить "вагнеровцев" в Бахмуте

Украина официально попросила у Германии крылатые ракеты Taurus – СМИ

Малюк прокомментировал причастность СБУ к подрыву Крымского моста

ГУР: Оккупанты готовят масштабную "радиоактивную" провокацию на ЗАЭС

Все новости...
Бахмут
Пограничники в Бахмуте ликвидировали ячейки оккупантов, которые планировали идти в наступление
3-я ОШБр продвинулась под Бахмутом еще на 700м, оккупанты "разбиты в хлам"
Сырский: Мы приближаемся к взятию Бахмута в тактическое окружение
Последние новости
12:27
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
12:05
НКРЭКУ предлагает установить единый тариф на электроэнергию для населения с 1 июня
11:46
фотоВ NASA показали новые фотографии Вселенной, созданные с помощью нескольких телескопов
11:40
В России снова заговорили о мире: хотят "признания территориальных реалий" и остановки атак ВСУ
11:18
Зерновая сделка не достигает полноценной работы, несмотря на заявления России - СМИ
11:05
Отправлял интимные фото и заманивал домой: в Киеве задержали мужчину за развращение школьницы
10:58
фото, видеоВ оккупированном Бердянске раздавались взрывы - СМИ
10:40
Ученые создали работу, которая умеет находить "потерянные" вещи
10:18
Как украинцы открывают бизнес в Дании и кто им в этом помогает
10:14
ОВА: под обстрелом России за сутки были девять областей
Все новости...
Реклама: