ВСУ удерживает в Бахмуте еще несколько зданий - Череватый

Бахмут Донецкой области фактически полностью уничтожен ударами российских войск, однако Силы обороны продолжают удерживать позиции в юго-западной части города, заявил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Источник: Череватый в комментарии "Суспільному"

Прямая речь Череватого: "Президент правильно сказал - город по сути снесен с лица земли. Враг ежедневно массовыми ударами артиллерии, авиации уничтожает, и наши подразделения сообщают, что ситуация крайне тяжелая.

Наши военные держат фортификационные сооружения и несколько помещений юго-западной части города. Идут тяжелые бои".

Детали: Череватый отметил, что город уничтожен, никакой пользы ни военной, ни политической Россия не получит даже в случае захвата районного центра, однако "ведут себя, как будто взяли Днепр".

По словам спикера, ВСУ пытаются "давить на флангах, не давать им покоя и по возможности контратаковать".

Напомним:

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