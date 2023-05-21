ВСУ удерживает в Бахмуте еще несколько зданий - Череватый
Бахмут Донецкой области фактически полностью уничтожен ударами российских войск, однако Силы обороны продолжают удерживать позиции в юго-западной части города, заявил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
Источник: Череватый в комментарии "Суспільному"
Прямая речь Череватого: "Президент правильно сказал - город по сути снесен с лица земли. Враг ежедневно массовыми ударами артиллерии, авиации уничтожает, и наши подразделения сообщают, что ситуация крайне тяжелая.
Наши военные держат фортификационные сооружения и несколько помещений юго-западной части города. Идут тяжелые бои".
Детали: Череватый отметил, что город уничтожен, никакой пользы ни военной, ни политической Россия не получит даже в случае захвата районного центра, однако "ведут себя, как будто взяли Днепр".
По словам спикера, ВСУ пытаются "давить на флангах, не давать им покоя и по возможности контратаковать".
Напомним:
- 20 мая главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опубликовал видео у здания железнодорожного вокзала в центре Бахмута, в котором утверждал, что его наемники якобы полностью захватили город и что 25 мая они передадут его "оборону" солдатам Министерства обороны России и уйдут.
- В Минобороны Украины захват Бахмута опровергли: несмотря на "критическую ситуацию" в городе украинские бойцы контролируют отдельные объекты.
- После этого российский диктатор Владимир Путин поздравил ЧВК "Вагнер" и обещал оккупантам государственные награды.