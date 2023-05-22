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У РФ підупав запал атакувати авіабомбами з півночі: Ігнат киває на "брянського привида"

Валентина РоманенкоПонеділок, 22 травня 2023, 12:21
У РФ підупав запал атакувати авіабомбами з півночі: Ігнат киває на брянського привида
ЮРІЙ ІГНАТ. СКРИНШОТ

Після падіння кількох повітряних суден у Брянській області Росії у ворога трохи "впав запал" атакувати Україну керованими авіабомбами з півночі.

Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону 22 травня

Пряма мова: "Після відомих подій на півночі у противника впав запал атакувати керованими авіабомбами саме з північного напрямку. Щось їм заважає. Можливо, "брянський привид" їм там надокучає. І бояться вони його, як колись київського боялись.

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Деталі: Ігнат додав, що ворог завдає авіаударів КАБами не лише з російської території, але й з окупованих територій та акваторії Чорного моря (як засвідчив приклад винищувача Су-35, який напередодні "негативно злетів").

Речник Повітряних сил вкотре нагадав, що з таким серйозним викликом могли би впоратися сучасні багатоцільові винищувачі F-16, які би перебували в тому чи іншому регіоні на бойовому чергуванні.

Пряма мова: "Навряд чи російські літаки наближалися б до зони потенційного пуску керованих авіабомб, якби там чергувала пара чи більше літаків F-16… Наявність цих літаків у небі не дозволить росіянам наближатися. Не обов’язково збивати цілі над територією Росії… Превентивно там мають знаходитись засоби, які відіб’ють бажання російської авіації підлітати до наших кордонів".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • За неофіційними російськими даними, 13 травня в Брянській області розбилися два вертольоти Мі-8, а також літаки Су-34 і Су-35. Телеграм-канали в РФ повідомляли про дев'ятьох загиблих військовослужбовців.
  • Офіційно губернатор Брянської області Олександр Богомаз підтвердив катастрофу тільки одного вертольота Мі-8. Міністерство оборони Росії досі не прокоментувало інциденту.
  • 15 травня про те, що в Брянській області "було збито чотири повітряні судна", заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.
  • За даними Повітряних сил України, загальна кількість втраченої росіянами повітряної техніки становить п'ять одиниць. Речник ЗС ЗСУ Юрій Ігнат коментуючи події, які в РФ назвали "чорним днем російської авіації", висловився, що російські літаки і вертольоти "нарвалися на неприємності".

Теми: війнаРосіяавіаПовітряні сили ЗСУ
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