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У РФ подупал пыл атаковать авиабомбами с севера: Игнат кивает на "брянского призрака"

Валентина РоманенкоПонедельник, 22 мая 2023, 12:21
У РФ подупал пыл атаковать авиабомбами с севера: Игнат кивает на брянского призрака
ЮРИЙ ИГНАТ. СКРИНШОТ

После падения нескольких воздушных судов в Брянской области России у врага немного "упал пыл" атаковать Украину управляемыми авиабомбами с севера.

Источник: спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона 22 мая

Прямая речь: "После известных событий на севере у противника упал пыл атаковать управляемыми авиабомбами именно с северного направления. Что-то им мешает. Возможно, "брянский призрак" им там надокучает. И боятся они его, как когда-то киевского боялись".

Детали: Игнат добавил, что враг наносит авиаудары КАБами не только с российской территории, но и с оккупированных территорий и акватории Черного моря (как показал пример истребителя Су-35, который накануне "негативно взлетел").

Спикер Воздушных сил в очередной раз напомнил, что с таким серьезным вызовом могли бы справиться современные многоцелевые истребители F-16, которые бы находились в том или ином регионе на боевом дежурстве.

Прямая речь: "Вряд ли российские самолеты приближались бы к зоне потенциального пуска управляемых авиабомб, если бы там дежурила пара или более самолетов F-16... Наличие этих самолетов в небе не позволит россиянам приближаться. Не обязательно сбивать цели над территорией России... Превентивно там должны находиться средства, которые отобьют желание российской авиации подлетать к нашим границам".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • По неофициальным российским данным, 13 мая в Брянской области разбились два вертолета Ми-8, а также самолеты Су-34 и Су-35. Телеграм-каналы в РФ сообщали о девяти погибших военнослужащих.
  • Официально губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил крушение только одного вертолета Ми-8. Министерство обороны России до сих пор не прокомментировало инцидент.
  • 15 мая о том, что в Брянской области "были сбиты четыре воздушных судна", заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.
  • По данным Воздушных сил Украины, общее количество потерянной россиянами воздушной техники составляет пять единиц. Спикер ВС ВСУ Юрий Игнат комментируя события, которые в РФ назвали "черным днем российской авиации", выразился, что российские самолеты и вертолеты "нарвались на неприятности".

Темы: войнаРосcияавиаВоздушные силы ВСУ
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