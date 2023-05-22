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Пораненому в Дніпрі рятувальнику роблять операцію − голова облради

Ірина БалачукПонеділок, 22 травня 2023, 13:55
Пораненому в Дніпрі рятувальнику роблять операцію − голова облради
Наслідки удару по Дніпру 22 травня. Фото ДСНС

Рятувальнику, пораненому в Дніпрі внаслідок російського обстрілу минулої ночі, роблять операцію, ще двоє постраждалих перебувають у лікарні, решта лікуються амбулаторно.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на брифінг голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука в медіа-центрі "Україна − Укрінформ",  голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова Лукашука: "Є поранені. Один із поранених − працівник ДСНС, тому що зруйновано і пошкоджено пожежну частину ДСНС у Дніпровському районі. Зараз цьому молодому чоловіку (йому 27 років) роблять операцію".

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Деталі: Також, за його словами, є падіння залишків ракети та збитих дронів в Іларіонівській громаді Синельниківського району. Там пошкоджені і приватні домоволодіння, і п'ятиповерхові будинки.

Семеро людей дістали поранення, з них дві жінки зараз у лікарні, а п'ятеро лікуються вдома амбулаторно.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що Сили оборони "спрацювали по максимуму" − збили 4 крилатих ракети та 14 "Шахедів" за одну атаку.

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Він також запевнив, що усім постраждалим від прильотів надали медичну допомогу, а власникам пошкоджених помешкань допоможуть будматеріалами та всім необхідним.

"Підрозділ ДСНС також підтримаємо. Забезпечимо і технікою, і спорядженням. Аби продовжували надавати допомогу жителям Дніпропетровщини. Головне − що вціліли люди", − підсумував Лисак.

Передісторія:

  • Раніше повідомлялося, що під час повітряної атаки росіян на Дніпропетровську область вночі 22 травня сили протиповітряної оборони збили 15 безпілотників і 4 крилаті ракети.
  • Внаслідок "прильотів" в області пошкоджено житлові помешкання, будівлі приватного підприємства та автомобілі, постраждали 8 людей, 3 з них – госпіталізовані.
  • Зокрема, постраждав один рятувальник та знищені понад 20 одиниць техніки ДСНС.
  • Уночі 22 травня російські окупанти атакували військові та інфраструктурні об’єкти міста Дніпро, випустивши 16 ракет різного типу та 20 "Шахедів" − усі безпілотники та 4 крилаті ракети Повітряні сили збили.

Теми: ДніпроДніпропетровська областьвійна
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