Пораненому в Дніпрі рятувальнику роблять операцію − голова облради

Рятувальнику, пораненому в Дніпрі внаслідок російського обстрілу минулої ночі, роблять операцію, ще двоє постраждалих перебувають у лікарні, решта лікуються амбулаторно.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на брифінг голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука в медіа-центрі "Україна − Укрінформ", голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова Лукашука: "Є поранені. Один із поранених − працівник ДСНС, тому що зруйновано і пошкоджено пожежну частину ДСНС у Дніпровському районі. Зараз цьому молодому чоловіку (йому 27 років) роблять операцію".

Деталі: Також, за його словами, є падіння залишків ракети та збитих дронів в Іларіонівській громаді Синельниківського району. Там пошкоджені і приватні домоволодіння, і п'ятиповерхові будинки.

Семеро людей дістали поранення, з них дві жінки зараз у лікарні, а п'ятеро лікуються вдома амбулаторно.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що Сили оборони "спрацювали по максимуму" − збили 4 крилатих ракети та 14 "Шахедів" за одну атаку.

Він також запевнив, що усім постраждалим від прильотів надали медичну допомогу, а власникам пошкоджених помешкань допоможуть будматеріалами та всім необхідним.



"Підрозділ ДСНС також підтримаємо. Забезпечимо і технікою, і спорядженням. Аби продовжували надавати допомогу жителям Дніпропетровщини. Головне − що вціліли люди", − підсумував Лисак.

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