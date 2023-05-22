Раненному в Днепре спасателю делают операцию − глава облсовета

Спасателю, раненному в Днепре в результате российского обстрела прошлой ночью, делают операцию, еще двое пострадавших находятся в больнице, остальные лечатся амбулаторно.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на брифинг главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука в медиа-центре "Украина – Укринформ", глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь Лукашука: "Есть раненные. Один их раненых – работник ГСЧС, потому что разрушено и повреждено пожарную часть ГСЧС в Днепровском районе. Сейчас этому молодому человеку (ему 27 лет) делают операцию".

Детали: Также, по его словам, есть падения остатков ракеты и сбитых дронов в Илларионовской общине Синельниковского района. Там повреждены и частные домовладения, и пятиэтажные дома.

Семь человек получили ранения, из них две женщины сейчас в больнице, а пятеро лечатся дома амбулаторно.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что Силы обороны "сработали по максимуму" − сбили 4 крылатых ракеты и 14 "Шахедов" за одну атаку.

Он также заверил, что всем пострадавшим от прилетов оказали медицинскую помощь, а владельцам поврежденных помещений помогут стройматериалами и всем необходимым.

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"Подразделение ГСЧС также поддержим. Обеспечим и техникой, и снаряжением. Чтобы продолжали оказывать помощь жителям Днепропетровщины. Главное − что уцелели люди", − подытожил Лысак.

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