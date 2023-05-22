В Петербурзі після заборони дронів пропонують не запускати повітряні кульки

Урядовий комітет з охорони довкілля та забезпечення екологічної безпеки Санкт-Петербурга РФ поки рекомендував відмовитись у місті від запуску повітряних кульок, начебто через шкоду екології.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"

Деталі: Зазначається, що повітряні кулі "падають назад на землю, забруднюють природу, можуть стати причиною травм і загибелі тварин і птахів".

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Замість повітряних кульок, які начебто шкодять навколишньому середовищу, російські урядовці пропонують робити шоу мильних бульбашок.

Чиновники хочуть, щоб заборона на запуск повітряних кульок стосувалася, зокрема шкіл, де проводиться свято останнього дзвоника, рекомендації стосуються також випускників.

Що передувало: Раніше запуск дронів заборонили в Москві, Санкт-Петербурзі, Свердловській та Омській областях Росії.