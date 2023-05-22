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В Петербурге после запрета дронов предлагают не запускать воздушные шарики

Станислав ПогориловПонедельник, 22 мая 2023, 21:05
В Петербурге после запрета дронов предлагают не запускать воздушные шарики
Фото: Getty Images

Правительственный комитет по охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга РФ пока рекомендовал отказаться в городе от запуска воздушных шариков, якобы из-за вреда экологии.

Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости"

Детали: Отмечается, что воздушные шары "падают обратно на землю, загрязняют природу, могут стать причиной травм и гибели животных и птиц".

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Вместо воздушных шариков, которые якобы вредят окружающей среде, российские чиновники предлагают делать шоу мыльных пузырей.

Чиновники хотят, чтобы запрет на запуск воздушных шариков касался, в частности школ, где проводится праздник последнего звонка, рекомендации касаются также выпускников.

Что предшествовало: Ранее запуск дронов запретили в МосквеСанкт-ПетербургеСвердловской и Омской областях России.

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Темы: Росcиябеспилотникивойна
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