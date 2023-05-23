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У Росії заявили про обстріл селища в Бєлгородській області

"Українська правда"Вівторок, 23 травня 2023, 00:22
У Росії заявили про обстріл селища в Бєлгородській області
Ілюстративне фото з Вікіпедії

Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков заявив ввечері 22 травня про обстріл селища Борисівка, а у місті Грайворон безпілотники нібито скинули вибухівки на два житлові будинки. 

Джерело: Гладков у Telegram

Деталі: Губернатор повідомив, що попередньо внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.

За словами Гладкова, з квадракоптера було скинуто вибуховий пристрій на одну з адміністративних будівель Борисівки, пожежа не спалахнула, вибухівка пробила дах у будівлі.

Губернатор також повідомив, що у місті Грайворон безпілотники нібито атакували два приватні житлові будинки. Внаслідок скидання вибухових пристроїв сталося загоряння будівель, стверджує він.

Що було раніше:

  • 22 травня "Російський добровольчий корпус" і легіон "Свобода Росії" заявили, що перейшли кордон і "звільняють" від чинної російської влади населені пункти Бєлгородській області: почали з сіл Козинка і Гора-Подол, – але прагнуть "звільнення" всієї Росії.
  • Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що на територію Грайворонського округу зайшла "диверсійно-розвідувальна група ЗСУ".
  • Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков запевнив, що Володимиру Путіну доповіли про прорив кордону у Бєлгородській області, але вже ведеться робота з витіснення та знищення "українських диверсантів".
  • Речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що 22 травня у Бєлгородській області РФ "Російський добровольчий корпус" та "Легіон Свобода Росії" почали операцію зі створення "певної смуги безпеки" для захисту цивільних українців – і в ній беруть участь виключно громадяни Росії.
  • Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк запевнив, що Україна не має безпосереднього стосунку до подій у Бєлгородській області Росії 22 травня.

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Теми: Росіяобстріл
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