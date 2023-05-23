У Росії заявили про обстріл селища в Бєлгородській області

Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков заявив ввечері 22 травня про обстріл селища Борисівка, а у місті Грайворон безпілотники нібито скинули вибухівки на два житлові будинки.

Джерело: Гладков у Telegram

Деталі: Губернатор повідомив, що попередньо внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.

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За словами Гладкова, з квадракоптера було скинуто вибуховий пристрій на одну з адміністративних будівель Борисівки, пожежа не спалахнула, вибухівка пробила дах у будівлі.

Губернатор також повідомив, що у місті Грайворон безпілотники нібито атакували два приватні житлові будинки. Внаслідок скидання вибухових пристроїв сталося загоряння будівель, стверджує він.

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