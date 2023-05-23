В России заявили об обстреле поселка в Белгородской области

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил вечером 22 мая об обстреле поселка Борисовка, а в городе Грайворон беспилотники якобы сбросили взрывчатки на два жилых дома.

Источник: Гладков в Telegram

Детали: Губернатор сообщил, что предварительно в результате обстрела никто не пострадал.

По словам Гладкова, с квадракоптера было сброшено взрывное устройство на одно из административных зданий Борисовки, пожар не вспыхнул, взрывчатка пробила крышу в здании.

Губернатор также сообщил, что в городе Грайворон беспилотники якобы атаковали два частных жилых дома. В результате сброса взрывных устройств произошло возгорание зданий, утверждает он.

Что предшествовало:

22 мая "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России" заявили, что перешли границу и "освобождают" от действующей российской власти населенные пункты Белгородской области: начали с сел Козинка и Гора-Подол, – но стремятся к "освобождению" всей России.

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что на территорию Грайворонского округа зашла "диверсионно-разведывательная группа ВСУ".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что Владимиру Путину доложили о прорыве границы в Белгородской области, но уже ведется работа по вытеснению и уничтожению "украинских диверсантов".

Спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что 22 мая в Белгородской области РФ "Русский добровольческий корпус" и "Легион Свобода России" начали операцию по созданию "определенной полосы безопасности" для защиты гражданских украинцев – и в ней участвуют исключительно граждане России.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заверил, что Украина не имеет непосредственного отношения к событиям в Белгородской области России 22 мая.