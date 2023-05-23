В России заявили об обстреле поселка в Белгородской области

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил вечером 22 мая об обстреле поселка Борисовка, а в городе Грайворон беспилотники якобы сбросили взрывчатки на два жилых дома.

Источник: Гладков в Telegram

Детали: Губернатор сообщил, что предварительно в результате обстрела никто не пострадал.

Реклама:

По словам Гладкова, с квадракоптера было сброшено взрывное устройство на одно из административных зданий Борисовки, пожар не вспыхнул, взрывчатка пробила крышу в здании.

Губернатор также сообщил, что в городе Грайворон беспилотники якобы атаковали два частных жилых дома. В результате сброса взрывных устройств произошло возгорание зданий, утверждает он.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ