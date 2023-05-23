Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В России заявили об обстреле поселка в Белгородской области

"Украинская правда"Вторник, 23 мая 2023, 00:22
В России заявили об обстреле поселка в Белгородской области
Иллюстративное фото из Википедии

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил вечером 22 мая об обстреле поселка Борисовка, а в городе Грайворон беспилотники якобы сбросили взрывчатки на два жилых дома.

Источник: Гладков в Telegram

Детали: Губернатор сообщил, что предварительно в результате обстрела никто не пострадал.

По словам Гладкова, с квадракоптера было сброшено взрывное устройство на одно из административных зданий Борисовки, пожар не вспыхнул, взрывчатка пробила крышу в здании.

Губернатор также сообщил, что в городе Грайворон беспилотники якобы атаковали два частных жилых дома. В результате сброса взрывных устройств произошло возгорание зданий, утверждает он.

Что предшествовало:

  • 22 мая "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России" заявили, что перешли границу и "освобождают" от действующей российской власти населенные пункты Белгородской области: начали с сел Козинка и Гора-Подол, – но стремятся к "освобождению" всей России.
  • Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что на территорию Грайворонского округа зашла "диверсионно-разведывательная группа ВСУ".
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что Владимиру Путину доложили о прорыве границы в Белгородской области, но уже ведется работа по вытеснению и уничтожению "украинских диверсантов".
  • Спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что 22 мая в Белгородской области РФ "Русский добровольческий корпус" и "Легион Свобода России" начали операцию по созданию "определенной полосы безопасности" для защиты гражданских украинцев – и в ней участвуют исключительно граждане России.
  • Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заверил, что Украина не имеет непосредственного отношения к событиям в Белгородской области России 22 мая.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Росcияобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский ввел санкции против 220 российских и белорусских компаний

Вагнеровцы после Бахмута перегруппируются в трех точках - Данилов

видеоЗалужный: Пришло время возвращать свое

ISW объяснил, почему российским войскам будет непросто заменить "вагнеровцев" в Бахмуте

Украина официально попросила у Германии крылатые ракеты Taurus – СМИ

Малюк прокомментировал причастность СБУ к подрыву Крымского моста

Все новости...
Росcия
В Брянской области загорелся склад оборонного предприятия РФ - РосСМИ
Министр обороны Латвии: Считать, что РФ ослаблена войной в Украине, - ошибка
СБУ схватила в Черкассах "на горячем" разведчика РФ: собирал данные о ПВО
Последние новости
12:46
В американском штате оправдали "ведьм", осужденных 370 лет назад
12:42
Зеленский ввел санкции против 220 российских и белорусских компаний
12:27
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
12:05
НКРЭКУ предлагает установить единый тариф на электроэнергию для населения с 1 июня
11:46
фотоВ NASA показали новые фотографии Вселенной, созданные с помощью нескольких телескопов
11:40
В России снова заговорили о мире: хотят "признания территориальных реалий" и остановки атак ВСУ
11:18
Зерновая сделка не достигает полноценной работы, несмотря на заявления России - СМИ
11:05
Отправлял интимные фото и заманивал домой: в Киеве задержали мужчину за развращение школьницы
10:58
фото, видеоВ оккупированном Бердянске раздавались взрывы - СМИ
10:40
Ученые создали работу, которая умеет находить "потерянные" вещи
Все новости...
Реклама: