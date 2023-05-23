У Бєлгороді РФ атаковано будівлю ФСБ – росЗМІ
Російські медіа повідомляють про "приліт" по офісу ФСБ у місті Бєлгород РФ – на будівлю нібито скинули вибухівку.
Джерело: російський Telegram-канал "SOTA", російське пропагандистське видання "Readovka" у Telegram
Дослівно: "У Бєлгороді – "приліт" по будівлі ФСБ".
Деталі: Як повідомляє "SOTA", удар по будівлі ФСБ підтвердив провладний Telegram-канал "Рыбарь" (заблокований на території України – ред.), додавши, що атаковано також будівлю місцевого МВС.
Інформацію про вибух у будівлі ФСБ також підтвердила "Readovka".
"У Бєлгороді, ймовірно, на будівлю ФСБ скинуто вибухівку з дрону. На даху однієї з будівель видніється дим. Дорогу до будівлі перекрито. На місці вже знаходяться пожежні та оперативні служби", – пише видання.
Повідомляється, що офіційна російська влада наразі ніяк не прокоментувала ситуацію з вибухом у Бєлгороді. При цьому зазначається, що через введений у місті режим контртерористичної операції будь-які публікації без посилання на офіційні джерела зараз у регіоні заборонені.
Що було раніше:
- 22 травня "Російський добровольчий корпус" і легіон "Свобода Росії" заявили, що перейшли кордон і "звільняють" від чинної російської влади населені пункти Бєлгородській області: почали з сіл Козинка і Гора-Подол, – але прагнуть "звільнення" всієї Росії.
- Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що на територію Грайворонського округу зайшла "диверсійно-розвідувальна група ЗСУ".
- Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков запевнив, що Володимиру Путіну доповіли про прорив кордону у Бєлгородській області, але вже ведеться робота з витіснення та знищення "українських диверсантів".
- Речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що 22 травня у Бєлгородській області РФ "Російський добровольчий корпус" та "Легіон Свобода Росії" почали операцію зі створення "певної смуги безпеки" для захисту цивільних українців – і в ній беруть участь виключно громадяни Росії.
- Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк запевнив, що Україна не має безпосереднього стосунку до подій у Бєлгородській області Росії 22 травня.