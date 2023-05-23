Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Белгороде РФ атаковано здание ФСБ – росСМИ

"Украинская правда"Вторник, 23 мая 2023, 01:10
В Белгороде РФ атаковано здание ФСБ – росСМИ
Скриншот с видео

Российские медиа сообщают о "прилете" по офису ФСБ в городе Белгород РФ – на здание якобы сбросили взрывчатку.

Источник: российский Telegram-канал "SOTA", российское пропагандистское издание "Readovka" в Telegram

Дословно: "В Белгороде – "прилет" по зданию ФСБ".

 

Детали: Как сообщает "SOTA", удар по зданию ФСБ подтвердил провластный Telegram-канал "Рыбарь" (заблокирован на территории Украины – ред.), добавив, что атаковано также здание местного МВД.

Информацию о взрыве в здании ФСБ также подтвердила "Readovka".

"В Белгороде, вероятно, на здание ФСБ сброшена взрывчатка с дрона. На крыше одного из построек виднеется дым. Дорога к зданию перекрыта. На месте уже находятся пожарные и оперативные службы", – пишет издание.

 

Сообщается, что официальные российские власти пока никак не прокомментировали ситуацию со взрывом в Белгороде. При этом отмечается, что из-за введенного в городе режима контртеррористической операции любые публикации без ссылки на официальные источники сейчас в регионе запрещены.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало:

  • 22 мая "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России" заявили, что перешли границу и "освобождают" от действующей российской власти населенные пункты Белгородской области: начали с сел Козинка и Гора-Подол, – но стремятся к "освобождению" всей России.
  • Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что на территорию Грайворонского округа зашла "диверсионно-разведывательная группа ВСУ".
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что Владимиру Путину доложили о прорыве границы в Белгородской области, но уже ведется работа по вытеснению и уничтожению "украинских диверсантов".
  • Спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что 22 мая в Белгородской области РФ "Русский добровольческий корпус" и "Легион Свобода России" начали операцию по созданию "определенной полосы безопасности" для защиты гражданских украинцев – и в ней участвуют исключительно граждане России.
  • Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заверил, что Украина не имеет непосредственного отношения к событиям в Белгородской области России 22 мая.

Темы: ФСБРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский ввел санкции против 220 российских и белорусских компаний

Вагнеровцы после Бахмута перегруппируются в трех точках - Данилов

видеоЗалужный: Пришло время возвращать свое

ISW объяснил, почему российским войскам будет непросто заменить "вагнеровцев" в Бахмуте

Украина официально попросила у Германии крылатые ракеты Taurus – СМИ

Малюк прокомментировал причастность СБУ к подрыву Крымского моста

Все новости...
ФСБ
ФСБ вербует боевиков ИГИЛа, чтобы отправлять их "агентами" в Украину – росСМИ
Беспилотник атаковал управление ФСБ в Курской области РФ: 5 раненых − росСМИ
ФСБ: на аэродроме в России готовили диверсию
Последние новости
12:46
В американском штате оправдали "ведьм", осужденных 370 лет назад
12:42
Зеленский ввел санкции против 220 российских и белорусских компаний
12:27
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
12:05
НКРЭКУ предлагает установить единый тариф на электроэнергию для населения с 1 июня
11:46
фотоВ NASA показали новые фотографии Вселенной, созданные с помощью нескольких телескопов
11:40
В России снова заговорили о мире: хотят "признания территориальных реалий" и остановки атак ВСУ
11:18
Зерновая сделка не достигает полноценной работы, несмотря на заявления России - СМИ
11:05
Отправлял интимные фото и заманивал домой: в Киеве задержали мужчину за развращение школьницы
10:58
фото, видеоВ оккупированном Бердянске раздавались взрывы - СМИ
10:40
Ученые создали работу, которая умеет находить "потерянные" вещи
Все новости...
Реклама: