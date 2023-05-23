В Белгороде РФ атаковано здание ФСБ – росСМИ

Российские медиа сообщают о "прилете" по офису ФСБ в городе Белгород РФ – на здание якобы сбросили взрывчатку.

Источник: российский Telegram-канал "SOTA", российское пропагандистское издание "Readovka" в Telegram

Дословно: "В Белгороде – "прилет" по зданию ФСБ".

Детали: Как сообщает "SOTA", удар по зданию ФСБ подтвердил провластный Telegram-канал "Рыбарь" (заблокирован на территории Украины – ред.), добавив, что атаковано также здание местного МВД.

Информацию о взрыве в здании ФСБ также подтвердила "Readovka".

"В Белгороде, вероятно, на здание ФСБ сброшена взрывчатка с дрона. На крыше одного из построек виднеется дым. Дорога к зданию перекрыта. На месте уже находятся пожарные и оперативные службы", – пишет издание.

Сообщается, что официальные российские власти пока никак не прокомментировали ситуацию со взрывом в Белгороде. При этом отмечается, что из-за введенного в городе режима контртеррористической операции любые публикации без ссылки на официальные источники сейчас в регионе запрещены.

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