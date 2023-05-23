В Белгороде РФ атаковано здание ФСБ – росСМИ
Российские медиа сообщают о "прилете" по офису ФСБ в городе Белгород РФ – на здание якобы сбросили взрывчатку.
Источник: российский Telegram-канал "SOTA", российское пропагандистское издание "Readovka" в Telegram
Дословно: "В Белгороде – "прилет" по зданию ФСБ".
Детали: Как сообщает "SOTA", удар по зданию ФСБ подтвердил провластный Telegram-канал "Рыбарь" (заблокирован на территории Украины – ред.), добавив, что атаковано также здание местного МВД.
Информацию о взрыве в здании ФСБ также подтвердила "Readovka".
"В Белгороде, вероятно, на здание ФСБ сброшена взрывчатка с дрона. На крыше одного из построек виднеется дым. Дорога к зданию перекрыта. На месте уже находятся пожарные и оперативные службы", – пишет издание.
Сообщается, что официальные российские власти пока никак не прокомментировали ситуацию со взрывом в Белгороде. При этом отмечается, что из-за введенного в городе режима контртеррористической операции любые публикации без ссылки на официальные источники сейчас в регионе запрещены.
Что предшествовало:
- 22 мая "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России" заявили, что перешли границу и "освобождают" от действующей российской власти населенные пункты Белгородской области: начали с сел Козинка и Гора-Подол, – но стремятся к "освобождению" всей России.
- Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что на территорию Грайворонского округа зашла "диверсионно-разведывательная группа ВСУ".
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что Владимиру Путину доложили о прорыве границы в Белгородской области, но уже ведется работа по вытеснению и уничтожению "украинских диверсантов".
- Спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что 22 мая в Белгородской области РФ "Русский добровольческий корпус" и "Легион Свобода России" начали операцию по созданию "определенной полосы безопасности" для защиты гражданских украинцев – и в ней участвуют исключительно граждане России.
- Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заверил, что Украина не имеет непосредственного отношения к событиям в Белгородской области России 22 мая.