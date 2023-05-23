"РФ розпочала цю війну": у Держдепі відреагували на події у Бєлгородській області

У Державному департаменті США відреагували на події у Бєлгородській області РФ. Там заявили, що Штати заборонили Україні використовувати свою зброю на російській території, нагадавши при цьому, що війну розпочала Росія.

Джерело: речник Держдепу США Метью Міллер під час брифінгу

Пряма мова: "Ми чітко прояснили українцям, що ми не даємо можливостей і не заохочуємо атаки за межами українських кордонів. Але я вважаю, що важливо нагадати світові, що це РФ розпочала цю війну.

РФ продовжує нападати на цивільних – цілиться в школи та лікарні, цивільну інфраструктуру. Україна вправі вирішувати, як вона хоче проводити свої військові операції. Але агресором у цій війні є Росія".

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