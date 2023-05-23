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"РФ розпочала цю війну": у Держдепі відреагували на події у Бєлгородській області

"Українська правда"Вівторок, 23 травня 2023, 02:22
РФ розпочала цю війну: у Держдепі відреагували на події у Бєлгородській області
Держдеп США. ФОТО: GETTY IMAGES

У Державному департаменті США відреагували на події у Бєлгородській області РФ. Там заявили, що Штати заборонили Україні використовувати свою зброю на російській території, нагадавши при цьому, що війну розпочала Росія.

Джерело: речник Держдепу США Метью Міллер під час брифінгу

Пряма мова: "Ми чітко прояснили українцям, що ми не даємо можливостей і не заохочуємо атаки за межами українських кордонів. Але я вважаю, що важливо нагадати світові, що це РФ розпочала цю війну.

РФ продовжує нападати на цивільних – цілиться в школи та лікарні, цивільну інфраструктуру. Україна вправі вирішувати, як вона хоче проводити свої військові операції. Але агресором у цій війні є Росія".

Що було раніше:

  • 22 травня "Російський добровольчий корпус" і легіон "Свобода Росії" заявили, що перейшли кордон і "звільняють" від чинної російської влади населені пункти Бєлгородській області: почали з сіл Козинка і Гора-Подол, – але прагнуть "звільнення" всієї Росії.
  • Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що на територію Грайворонського округу зайшла "диверсійно-розвідувальна група ЗСУ".
  • Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков запевнив, що Володимиру Путіну доповіли про прорив кордону у Бєлгородській області, але вже ведеться робота з витіснення та знищення "українських диверсантів".
  • Речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що 22 травня у Бєлгородській області РФ "Російський добровольчий корпус" та "Легіон Свобода Росії" почали операцію зі створення "певної смуги безпеки" для захисту цивільних українців – і в ній беруть участь виключно громадяни Росії.
  • Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк запевнив, що Україна не має безпосереднього стосунку до подій у Бєлгородській області Росії 22 травня.
  • Російські медіа повідомляють про "приліт" по офісу ФСБ у місті Бєлгород РФ – на будівлю нібито скинули вибухівку.

Теми: СШАРосіявійна
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