"РФ начала эту войну": в Госдепе отреагировали на события в Белгородской области

В Государственном департаменте США отреагировали на события в Белгородской области РФ. Там заявили, что Штаты запретили Украине использовать свое оружие на российской территории, напомнив при этом, что войну начала Россия.

Источник: спикер Госдепа США Мэтью Миллер во время брифинга

Прямая речь: "Мы четко прояснили украинцам, что мы не даем возможностей и не поощряем атаки за пределами украинских границ. Но я считаю, что важно напомнить миру, что это РФ начала эту войну.

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РФ продолжает нападать на гражданских – целится в школы и больницы, гражданскую инфраструктуру. Украина вправе решать, как она хочет проводить свои военные операции. Но агрессором в этой войне является Россия".

Что предшествовало:

22 мая "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России" заявили, что перешли границу и "освобождают" от действующей российской власти населенные пункты Белгородской области: начали с сел Козинка и Гора-Подол, – но стремятся к "освобождению" всей России.

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что на территорию Грайворонского округа зашла "диверсионно-разведывательная группа ВСУ".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что Владимиру Путину доложили о прорыве границы в Белгородской области, но уже ведется работа по вытеснению и уничтожению "украинских диверсантов".

Спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что 22 мая в Белгородской области РФ "Русский добровольческий корпус" и "Легион Свобода России" начали операцию по созданию "определенной полосы безопасности" для защиты гражданских украинцев – и в ней участвуют исключительно граждане России.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заверил, что Украина не имеет непосредственного отношения к событиям в Белгородской области России 22 мая.

Российские медиа сообщают о "прилете" по офису ФСБ в городе Белгород РФ – на здание якобы сбросили взрывчатку.