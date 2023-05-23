"РФ начала эту войну": в Госдепе отреагировали на события в Белгородской области

В Государственном департаменте США отреагировали на события в Белгородской области РФ. Там заявили, что Штаты запретили Украине использовать свое оружие на российской территории, напомнив при этом, что войну начала Россия.

Источник: спикер Госдепа США Мэтью Миллер во время брифинга

Прямая речь: "Мы четко прояснили украинцам, что мы не даем возможностей и не поощряем атаки за пределами украинских границ. Но я считаю, что важно напомнить миру, что это РФ начала эту войну.

РФ продолжает нападать на гражданских – целится в школы и больницы, гражданскую инфраструктуру. Украина вправе решать, как она хочет проводить свои военные операции. Но агрессором в этой войне является Россия".

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