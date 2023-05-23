Події у Бєлгородській області викликали у РФ інформаційні потрясіння – ISW
Російський інформаційний простір відреагував на події 22 травня у Бєлгородській області панікою, фракційністю та неузгодженістю, які він зазвичай демонструє, коли відчуває значні інформаційні потрясіння, йдеться у звіті Інституту вивчення війни.
Джерело: звіт ISW
Дослівно: "Деякі провоєнні блогери зациклилися на тому, що "РДК" і "ЛСР" складаються здебільшого з росіян, назвали їх зрадниками Росії, безпідставно звинувативши у роботі на ГУР.
Кілька воєнкорів припустили, що атака була цілеспрямованою інформаційною операцією, яка мала на меті відвернути увагу від нещодавнього захоплення Бахмута Росією та посіяти паніку в російському інформаційному просторі напередодні можливого українського контрнаступу.
Колишній російський офіцер та ультранаціоналіст Ігор Гіркін зауважив, що він давно попереджав, що такі транскордонні рейди можуть бути частиною ширшої української контрнаступальної стратегії.
Спонсор ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин скористався інцидентом, щоб звинуватити російський уряд та його бюрократичну бездіяльність у сприянні атаці. Пригожин розкритикував Міноборони РФ за неспроможність зміцнити російські кордони та захистити Росію.
Перша помічена лінія російських оборонних укріплень пролягає, зокрема, за 2 км від Гори-Подолу, і припущення, що силам "РДК" вдалося пробити оборонну лінію, підкреслює слабкість таких укріплень, принаймні, коли вони не повністю укомплектовані добре підготовленими та добре оснащеними солдатами".
Деталі: За оцінками ISW, оскільки більшість російських провоєнних блогерів відповіли відносно різними занепокоєннями, тривогами та гнівом, а інформаційний простір не згуртувався навколо однієї цілісної реакції на подію, це свідчить про те, що вона застала зненацька російських коментаторів.
Що було раніше:
- 22 травня "Російський добровольчий корпус" і легіон "Свобода Росії" заявили, що перейшли кордон і "звільняють" від чинної російської влади населені пункти Бєлгородській області: почали з сіл Козинка і Гора-Подол, – але прагнуть "звільнення" всієї Росії.
- Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що на територію Грайворонського округу зайшла "диверсійно-розвідувальна група ЗСУ".
- Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков запевнив, що Володимиру Путіну доповіли про прорив кордону у Бєлгородській області, але вже ведеться робота з витіснення та знищення "українських диверсантів".
- Речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що 22 травня у Бєлгородській області РФ "Російський добровольчий корпус" та "Легіон Свобода Росії" почали операцію зі створення "певної смуги безпеки" для захисту цивільних українців – і в ній беруть участь виключно громадяни Росії.
- Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк запевнив, що Україна не має безпосереднього стосунку до подій у Бєлгородській області Росії 22 травня.
- Російські медіа повідомляють про "приліт" по офісу ФСБ у місті Бєлгород РФ – на будівлю нібито скинули вибухівку.