Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Події у Бєлгородській області викликали у РФ інформаційні потрясіння – ISW

"Українська правда"Вівторок, 23 травня 2023, 05:26
Події у Бєлгородській області викликали у РФ інформаційні потрясіння – ISW
Бійці РДК і ЛСР у Бєлгородській області РФ. Колаж

Російський інформаційний простір відреагував на події 22 травня у Бєлгородській області панікою, фракційністю та неузгодженістю, які він зазвичай демонструє, коли відчуває значні інформаційні потрясіння, йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Джерело: звіт ISW

Дослівно: "Деякі провоєнні блогери зациклилися на тому, що "РДК" і "ЛСР" складаються здебільшого з росіян, назвали їх зрадниками Росії, безпідставно звинувативши у роботі на ГУР.

Кілька воєнкорів припустили, що атака була цілеспрямованою інформаційною операцією, яка мала на меті відвернути увагу від нещодавнього захоплення Бахмута Росією та посіяти паніку в російському інформаційному просторі напередодні можливого українського контрнаступу.

Колишній російський офіцер та ультранаціоналіст Ігор Гіркін зауважив, що він давно попереджав, що такі транскордонні рейди можуть бути частиною ширшої української контрнаступальної стратегії.

Спонсор ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин скористався інцидентом, щоб звинуватити російський уряд та його бюрократичну бездіяльність у сприянні атаці. Пригожин розкритикував Міноборони РФ за неспроможність зміцнити російські кордони та захистити Росію.

Перша помічена лінія російських оборонних укріплень пролягає, зокрема, за 2 км від Гори-Подолу, і припущення, що силам "РДК" вдалося пробити оборонну лінію, підкреслює слабкість таких укріплень, принаймні, коли вони не повністю укомплектовані добре підготовленими та добре оснащеними солдатами".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: За оцінками ISW, оскільки більшість російських провоєнних блогерів відповіли відносно різними занепокоєннями, тривогами та гнівом, а інформаційний простір не згуртувався навколо однієї цілісної реакції на подію, це свідчить про те, що вона застала зненацька російських коментаторів.

Що було раніше:

  • 22 травня "Російський добровольчий корпус" і легіон "Свобода Росії" заявили, що перейшли кордон і "звільняють" від чинної російської влади населені пункти Бєлгородській області: почали з сіл Козинка і Гора-Подол, – але прагнуть "звільнення" всієї Росії.
  • Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що на територію Грайворонського округу зайшла "диверсійно-розвідувальна група ЗСУ".
  • Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков запевнив, що Володимиру Путіну доповіли про прорив кордону у Бєлгородській області, але вже ведеться робота з витіснення та знищення "українських диверсантів".
  • Речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що 22 травня у Бєлгородській області РФ "Російський добровольчий корпус" та "Легіон Свобода Росії" почали операцію зі створення "певної смуги безпеки" для захисту цивільних українців – і в ній беруть участь виключно громадяни Росії.
  • Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк запевнив, що Україна не має безпосереднього стосунку до подій у Бєлгородській області Росії 22 травня.
  • Російські медіа повідомляють про "приліт" по офісу ФСБ у місті Бєлгород РФ – на будівлю нібито скинули вибухівку.

Теми: Росіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Вагнерівці після Бахмута перегруповуються у трьох точках – Данілов

відеоЗалужний: Прийшов час повертати своє

ISW пояснив, чому російським військам буде непросто замінити "вагнерівців" у Бахмуті

Україна офіційно попросила у Німеччини крилаті ракети Taurus – ЗМІ

Малюк прокоментував причетність СБУ до підриву Кримського моста

ГУР: Окупанти готують масштабну "радіоактивну" провокацію на ЗАЕС

Усі новини...
У Бєлгороді РФ атаковано будівлю ФСБ – росЗМІ
На Сумщині оголосили евакуацію з прикордоння: росіяни посилили обстріли
На Сумщині оголосили евакуацію з прикордоння: росіяни посилили обстріли
Окупанти розкрадають культурні цінності Бердянська – ЦНС
Останні новини
12:05
НКРЕКП пропонує встановити єдиний тариф на електроенергію для населення з 1 червня
11:46
фотоУ NASA показали нові світлини Всесвіту, створені за допомогою кількох телескопів
11:40
У Росії знову заговорили про мир: хочуть "визнання територіальних реалій" та зупинки атак ЗСУ
11:18
Зернова угода не досягає повноцінної роботи, попри заяви Росії - ЗМІ
11:05
Надсилав інтимні фото та заманював додому: у Києві затримали чоловіка за розбещення школярки
10:58
фото, відеоВ окупованому Бердянську лунали вибухи – ЗМІ
10:40
Вчені створили робота, який вміє знаходити "загублені" речі
10:18
Як українці відкривають бізнес у Данії і хто їм у цьому допомагає
10:14
ОВА: під обстрілом Росії за добу були дев’ять областей
09:54
Нові санкції ЄС окрім Угорщини блокує ще одна країна - ЗМІ
Усі новини...
Реклама: