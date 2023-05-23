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События в Белгородской области вызвали в РФ информационные потрясения – ISW

"Украинская правда"Вторник, 23 мая 2023, 05:26
События в Белгородской области вызвали в РФ информационные потрясения – ISW
Бойцы РДК и ЛСР в Белгородской области РФ. Коллаж

Российское информационное пространство отреагировало на события 22 мая в Белгородской области паникой, фракционностью и несогласованностью, которые оно обычно демонстрирует, когда испытывает значительные информационные потрясения, говорится в отчете Института изучения войны.

Источник: отчет ISW

Дословно: "Некоторые провоенные блоггеры зациклились на том, что "РДК" и "ЛСР" состоят в основном из россиян, назвали их предателями России, безосновательно обвинив в работе на ГУР.

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Несколько военкоров предположили, что атака была целенаправленной информационной операцией, целью которой было отвлечь внимание от недавнего захвата Бахмута Россией и посеять панику в российском информационном пространстве накануне возможного украинского контрнаступления.

Бывший российский офицер и ультранационалист Игорь Гиркин отметил, что давно предупреждал, что такие трансграничные рейды могут быть частью более широкой украинской контрнаступательной стратегии.

Спонсор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин воспользовался инцидентом, чтобы обвинить российское правительство и его бюрократическое бездействие в содействии атаки. Пригожин подверг критике Минобороны РФ за неспособность укрепить российские границы и защитить Россию.

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Первая замеченная линия российских оборонных укреплений проходит, в частности, в 2 км от Горы-Подола, и предположение, что силам "РДК" удалось пробить оборонную линию, подчеркивает слабость таких укреплений, по крайней мере, когда они не полностью укомплектованы хорошо подготовленными и хорошо оснащенными солдатами".

Детали: По оценкам ISW, поскольку большинство российских провоенных блоггеров ответили относительно разными беспокойствами, тревогами и гневом, а информационное пространство не сплотилось вокруг одной целостной реакции на событие, это свидетельствует о том, что оно застало врасплох российских комментаторов.

Что предшествовало:

  • 22 мая "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России" заявили, что перешли границу и "освобождают" от действующей российской власти населенные пункты Белгородской области: начали с сел Козинка и Гора-Подол, – но стремятся к "освобождению" всей России.
  • Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что на территорию Грайворонского округа зашла "диверсионно-разведывательная группа ВСУ".
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что Владимиру Путину доложили о прорыве границы в Белгородской области, но уже ведется работа по вытеснению и уничтожению "украинских диверсантов".
  • Спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что 22 мая в Белгородской области РФ "Русский добровольческий корпус" и "Легион Свобода России" начали операцию по созданию "определенной полосы безопасности" для защиты гражданских украинцев – и в ней участвуют исключительно граждане России.
  • Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заверил, что Украина не имеет непосредственного отношения к событиям в Белгородской области России 22 мая.
  • Российские медиа сообщают о "прилете" по офису ФСБ в городе Белгород РФ – на здание якобы сбросили взрывчатку.

Темы: Росcиявойна
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