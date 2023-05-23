События в Белгородской области вызвали в РФ информационные потрясения – ISW

Российское информационное пространство отреагировало на события 22 мая в Белгородской области паникой, фракционностью и несогласованностью, которые оно обычно демонстрирует, когда испытывает значительные информационные потрясения, говорится в отчете Института изучения войны.

Источник: отчет ISW

Дословно: "Некоторые провоенные блоггеры зациклились на том, что "РДК" и "ЛСР" состоят в основном из россиян, назвали их предателями России, безосновательно обвинив в работе на ГУР.

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Несколько военкоров предположили, что атака была целенаправленной информационной операцией, целью которой было отвлечь внимание от недавнего захвата Бахмута Россией и посеять панику в российском информационном пространстве накануне возможного украинского контрнаступления.

Бывший российский офицер и ультранационалист Игорь Гиркин отметил, что давно предупреждал, что такие трансграничные рейды могут быть частью более широкой украинской контрнаступательной стратегии.

Спонсор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин воспользовался инцидентом, чтобы обвинить российское правительство и его бюрократическое бездействие в содействии атаки. Пригожин подверг критике Минобороны РФ за неспособность укрепить российские границы и защитить Россию.

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Первая замеченная линия российских оборонных укреплений проходит, в частности, в 2 км от Горы-Подола, и предположение, что силам "РДК" удалось пробить оборонную линию, подчеркивает слабость таких укреплений, по крайней мере, когда они не полностью укомплектованы хорошо подготовленными и хорошо оснащенными солдатами".

Детали: По оценкам ISW, поскольку большинство российских провоенных блоггеров ответили относительно разными беспокойствами, тревогами и гневом, а информационное пространство не сплотилось вокруг одной целостной реакции на событие, это свидетельствует о том, что оно застало врасплох российских комментаторов.

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