Воздушные силы уточнили: ночью уничтожили 6 вражеских "Шахедов"

В ночь на 23 мая защитники уничтожили над Украиной шесть вражеских ударных БПЛА "Shahed-136/131", из них два были уничтожены над Николаевской областью.

Источник: Командование Воздушных Сил ВСУ, Воздушное командование "Юг" ("Південь")

Детали: Ранее Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщал о 4 уничтоженных за ночь БПЛА "Shahed".

Командование Воздушных Сил ВСУ сообщило, что ночью 23 мая на разных направлениях было уничтожено шесть вражеских ударных БПЛА "Shahed-136/131".

Воздушное командование "Юг" сообщило, что этой ночью в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожено 2 вражеских ударных БПЛА "Shahed-136/131".

Также 22 мая на Херсонщине был уничтожен один разведывательный БпЛА "Мерлин-ВР".

Всего за минувшие сутки над Украиной уничтожено два разведывательных БпЛА "Мерлин-ВР".

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Утром 23 мая Генштаб ВСУ сообщил, что за последний сутки в целом было уничтожено 34 беспилотника разных типов и назначения, а также 4 крылатые ракеты (еще в ночь на 22 мая).