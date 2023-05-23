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Воздушные силы уточнили: ночью уничтожили 6 вражеских "Шахедов"

Елена РощинаВторник, 23 мая 2023, 08:39

В ночь на 23 мая защитники уничтожили над Украиной шесть вражеских ударных БПЛА "Shahed-136/131", из них два были уничтожены над Николаевской областью.  

Источник: Командование Воздушных Сил ВСУ, Воздушное командование "Юг" ("Південь")

Детали: Ранее Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщал о 4 уничтоженных за ночь БПЛА "Shahed".

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Командование Воздушных Сил ВСУ сообщило, что ночью 23 мая на разных направлениях было уничтожено шесть вражеских ударных БПЛА "Shahed-136/131". 

 

Воздушное командование "Юг" сообщило, что этой ночью в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожено 2 вражеских ударных БПЛА "Shahed-136/131".

Также 22 мая на Херсонщине был уничтожен один разведывательный БпЛА "Мерлин-ВР".

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Всего за минувшие сутки над Украиной уничтожено два разведывательных БпЛА "Мерлин-ВР".

Утром 23 мая Генштаб ВСУ сообщил, что за последний сутки в целом было уничтожено 34 беспилотника разных типов и назначения, а также 4 крылатые ракеты (еще в ночь на 22 мая).

Темы: ШахедвойнаВоздушные силы ВСУ
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