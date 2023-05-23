Активность россиян на Бахмутском направлении снизилась – Маляр

Активность наступательных действий россиян на Бахмутском направлении несколько снизилась, украинские защитники контролируют окраину города в районе "Самолета".

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram

Прямая речь: "За эти сутки активность наступательных действий врага на Бахмутском направлении несколько снизилась. Вместе с тем количество обстрелов стабильно высокое.

В городе Бахмут бои уменьшились, враг продолжает зачистку районов, взятых им под контроль".

Детали: По словам Маляр, украинские защитники контролируют юго-западную окраину города в районе "Самолет". В пригороде продолжаются бои.

Она отметила, что враг пытается занять выгодные позиции, но ему это не удается.

Заместитель министра добавила, что на определенных участках враг находится в обороне: "Несет большие потери. По флангам на севере и юге от Бахмута у нас есть незначительное продвижение".

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