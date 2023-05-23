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Активность россиян на Бахмутском направлении снизилась – Маляр

Алена МазуренкоВторник, 23 мая 2023, 10:25
Активность россиян на Бахмутском направлении снизилась – Маляр
РАЗРУШЕНЫЕ ДОМА В БАХМУТЕ. ФОТО NYT

Активность наступательных действий россиян на Бахмутском направлении несколько снизилась, украинские защитники контролируют окраину города в районе "Самолета".

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram

Прямая речь: "За эти сутки активность наступательных действий врага на Бахмутском направлении несколько снизилась. Вместе с тем количество обстрелов стабильно высокое.

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В городе Бахмут бои уменьшились, враг продолжает зачистку районов, взятых им под контроль".

Детали: По словам Маляр, украинские защитники контролируют юго-западную окраину города в районе "Самолет". В пригороде продолжаются бои.

Она отметила, что враг пытается занять выгодные позиции, но ему это не удается.

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Заместитель министра добавила, что на определенных участках враг находится в обороне: "Несет большие потери. По флангам на севере и юге от Бахмута у нас есть незначительное продвижение".

Предыстория: 

  • Бахмут фактически полностью уничтожен ударами российских войск, однако Силы обороны продолжают удерживать позиции в юго-западной части города, заявил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
  • Российские захватчики проводят зачистку в захваченных районах в Бахмуте, в то же время борьба за господствующие высоты на флангах - севере и юге пригорода - продолжается.

Темы: Бахмутвойнаоккупация
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