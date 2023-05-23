Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Активность россиян на Бахмутском направлении снизилась – Маляр

Алена МазуренкоВторник, 23 мая 2023, 10:25
Активность россиян на Бахмутском направлении снизилась – Маляр
РАЗРУШЕНЫЕ ДОМА В БАХМУТЕ. ФОТО NYT

Активность наступательных действий россиян на Бахмутском направлении несколько снизилась, украинские защитники контролируют окраину города в районе "Самолета".

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram

Прямая речь: "За эти сутки активность наступательных действий врага на Бахмутском направлении несколько снизилась. Вместе с тем количество обстрелов стабильно высокое.

В городе Бахмут бои уменьшились, враг продолжает зачистку районов, взятых им под контроль".

Детали: По словам Маляр, украинские защитники контролируют юго-западную окраину города в районе "Самолет". В пригороде продолжаются бои.

Она отметила, что враг пытается занять выгодные позиции, но ему это не удается.

Заместитель министра добавила, что на определенных участках враг находится в обороне: "Несет большие потери. По флангам на севере и юге от Бахмута у нас есть незначительное продвижение".

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: 

  • Бахмут фактически полностью уничтожен ударами российских войск, однако Силы обороны продолжают удерживать позиции в юго-западной части города, заявил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
  • Российские захватчики проводят зачистку в захваченных районах в Бахмуте, в то же время борьба за господствующие высоты на флангах - севере и юге пригорода - продолжается.

Темы: Бахмутвойнаоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский ввел санкции против 220 российских и белорусских компаний

Вагнеровцы после Бахмута перегруппируются в трех точках - Данилов

видеоЗалужный: Пришло время возвращать свое

ISW объяснил, почему российским войскам будет непросто заменить "вагнеровцев" в Бахмуте

Украина официально попросила у Германии крылатые ракеты Taurus – СМИ

Малюк прокомментировал причастность СБУ к подрыву Крымского моста

Все новости...
Бахмут
Отход "Вагнера" с передовой с 1 июня позволит ВСУ начать контратаки – ISW
Ситуация в Бахмуте для РФ уязвима – американские аналитики
NYT показало с высоты уничтоженный до основания Бахмут
Последние новости
12:46
В американском штате оправдали "ведьм", осужденных 370 лет назад
12:42
Зеленский ввел санкции против 220 российских и белорусских компаний
12:27
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
12:05
НКРЭКУ предлагает установить единый тариф на электроэнергию для населения с 1 июня
11:46
фотоВ NASA показали новые фотографии Вселенной, созданные с помощью нескольких телескопов
11:40
В России снова заговорили о мире: хотят "признания территориальных реалий" и остановки атак ВСУ
11:18
Зерновая сделка не достигает полноценной работы, несмотря на заявления России - СМИ
11:05
Отправлял интимные фото и заманивал домой: в Киеве задержали мужчину за развращение школьницы
10:58
фото, видеоВ оккупированном Бердянске раздавались взрывы - СМИ
10:40
Ученые создали работу, которая умеет находить "потерянные" вещи
Все новости...
Реклама: