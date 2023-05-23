Активность россиян на Бахмутском направлении снизилась – Маляр
Активность наступательных действий россиян на Бахмутском направлении несколько снизилась, украинские защитники контролируют окраину города в районе "Самолета".
Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram
Прямая речь: "За эти сутки активность наступательных действий врага на Бахмутском направлении несколько снизилась. Вместе с тем количество обстрелов стабильно высокое.
В городе Бахмут бои уменьшились, враг продолжает зачистку районов, взятых им под контроль".
Детали: По словам Маляр, украинские защитники контролируют юго-западную окраину города в районе "Самолет". В пригороде продолжаются бои.
Она отметила, что враг пытается занять выгодные позиции, но ему это не удается.
Заместитель министра добавила, что на определенных участках враг находится в обороне: "Несет большие потери. По флангам на севере и юге от Бахмута у нас есть незначительное продвижение".
Предыстория:
- Бахмут фактически полностью уничтожен ударами российских войск, однако Силы обороны продолжают удерживать позиции в юго-западной части города, заявил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
- Российские захватчики проводят зачистку в захваченных районах в Бахмуте, в то же время борьба за господствующие высоты на флангах - севере и юге пригорода - продолжается.