В Кремле глубоко обеспокоились из-за ситуации в Белгородской области

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что проникновение якобы украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Белгородской области РФ вызывает глубокую обеспокоенность.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости"

Прямая речь Пескова: "Безусловно, то, что вчера (22 мая − ред.) произошло, вызывает глубокую обеспокоенность. Это лишний раз подтверждает, что украинские боевики продолжают свою деятельность против нашей страны, это требует от нас больших усилий".

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Детали: Пресс-секретарь Путина добавил, что "спецоперация продолжается", якобы для того, "чтобы не допускать в дальнейшем подобных проникновений".

Он также отметил, что специального заседания Совбеза РФ в связи с произошедшим в планах президента России нет.

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