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Белгородская область: "РДК" заявила, что вся ее техника цела, а Минобороны РФ – врет

Вторник, 23 мая 2023, 21:37
Белгородская область: РДК заявила, что вся ее техника цела, а Минобороны РФ – врет

Бойцы "Российского добровольческого корпуса" сообщили, что российское Минобороны распространяет ложь об уничтожении колонн техники "диверсантов" в Брянской области РФ.

Источник: сообщение "Русского Добровольческого Корпуса", губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Детали: Ранее канал Минобороны РФ опубликовал видео с якобы уничтоженной техникой "диверсантов". 

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В "РДК" заявили, что не знают, "какие колонны техники уничтожил в своих сводках господин Конашенков, но у Российского Добровольческого Корпуса потерь нет".

В то же время российский губернатор Гладков рассказал, что жители вернулись в населенные пункты Грайворон и Головчино, "а жителей Гора-Подол, Глотово и Козинки вернем централизованно в ближайшее время".

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Он также рассказал, что якобы проехали по трем селам Гора-Подол, Глотово и Козинка, где ранее были "диверсанты".

Предыстория:

22 мая "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России" заявили, что перешли границу и "освобождают" от действующей российской власти населенные пункты Белгородской области: начали с сел Козинка и Гора-Подол, - но стремятся к "освобождению" всей России.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что 22 мая в Белгородской области РФ "Русский добровольческий корпус" и "Легион Свобода России" начали операцию по созданию "определенной полосы безопасности" для защиты гражданских украинцев - и в ней участвуют исключительно граждане России.

Вячеслав Гладков сообщил, что большинство жителей Грайворонского района покинули свои населенные пункты.

Во вторник 23 мая Гладков заявил, что в регионе уже отменили режим контртеррористической операции.

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