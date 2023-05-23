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У Бєлгородській області раптом скасували режим контртерористичної операції

Ірина БалачукВівторок, 23 травня 2023, 17:52
У Бєлгородській області раптом скасували режим контртерористичної операції
Фото rosbalt.ru

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що в регіоні уже скасували режим контртерористичної операції.

Джерело: Гладков у Telegram

Пряма мова Гладкова: "Прийнято рішення про скасування правового режиму контртерористичної операції на території Бєлгородської області".

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Деталі: Він також опублікував посилання на відповідний документ.

Однак про те, коли жителі, які виїхали, зможуть повернутися до своїх домівок, і загалом про поточну ситуацію в прикордонних регіонах області Гладков нічого не повідомив.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 22 травня "Російський добровольчий корпус" і легіон "Свобода Росії" заявили, що перейшли кордон і "звільняють" від чинної російської влади населені пункти Бєлгородській області: почали з сіл Козинка і Гора-Подол, – але прагнуть "звільнення" всієї Росії.
  • Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що на територію Грайворонського округу зайшла "диверсійно-розвідувальна група ЗСУ".
  • Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков запевнив, що Володимиру Путіну доповіли про прорив кордону у Бєлгородській області, але вже ведеться робота з витіснення та знищення "українських диверсантів".
  • Речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що 22 травня у Бєлгородській області РФ "Російський добровольчий корпус" та "Легіон Свобода Росії" почали операцію зі створення "певної смуги безпеки" для захисту цивільних українців – і в ній беруть участь виключно громадяни Росії.
  • Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк запевнив, що Україна не має безпосереднього стосунку до подій у Бєлгородській області Росії 22 травня.
  • В’ячеслав Гладков повідомив, що більшість мешканців Грайворонського району залишили свої населені пункти.
  • Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що проникнення нібито української диверсійно-розвідувальної групи на територію Бєлгородської області РФ викликає глибоке занепокоєння.

Теми: Росіякордонвійна
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