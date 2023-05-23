У Бєлгородській області раптом скасували режим контртерористичної операції

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що в регіоні уже скасували режим контртерористичної операції.

Джерело: Гладков у Telegram

Пряма мова Гладкова: "Прийнято рішення про скасування правового режиму контртерористичної операції на території Бєлгородської області".

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Деталі: Він також опублікував посилання на відповідний документ.

Однак про те, коли жителі, які виїхали, зможуть повернутися до своїх домівок, і загалом про поточну ситуацію в прикордонних регіонах області Гладков нічого не повідомив.

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