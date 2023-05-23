NYT про Бєлгородську область: "РДК" та легіон "Свобода Росії" зазнали незначних втрат

Під час операції у Бєлгородській області жоден український боєць не зайшов на територію Росії; підрозділи, які брали участь в операції, зазнали втрат, які не вплинули на їхню боєздатність.

Джерело: The New York Times із посиланням на українського посадовця, який говорив на умовах анонімності

Деталі: За словами співбесідника NYT, жоден український боєць не зайшов на територію Росії. Українські військові виконують переважно допоміжну роль, захищаючи український кордон у цьому районі на випадок російської контратаки.

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Як зазначає співбесідник, підрозділи, які брали участь в операції, зазнали втрат, але не настільки значних, щоб вплинути на їхню боєздатність. Він не надав інших подробиць.

Передісторія:

22 травня "Російський добровольчий корпус" і легіон "Свобода Росії" заявили, що перейшли кордон і "звільняють" від чинної російської влади населені пункти Бєлгородській області: почали з сіл Козинка і Гора-Подол, – але прагнуть "звільнення" всієї Росії.

Речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що 22 травня у Бєлгородській області РФ "Російський добровольчий корпус" та "Легіон Свобода Росії" почали операцію зі створення "певної смуги безпеки" для захисту цивільних українців – і в ній беруть участь виключно громадяни Росії.

В’ячеслав Гладков повідомив, що більшість мешканців Грайворонського району залишили свої населені пункти.

У вівторок 23 травня Гладков заявив, що в регіоні уже скасували режим контртерористичної операції.