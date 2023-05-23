Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

NYT о Белгородской области: "РДК" и легион "Свобода России" понесли незначительные потери

Татьяна ЛозовенкоВторник, 23 мая 2023, 23:42
NYT о Белгородской области: РДК и легион Свобода России понесли незначительные потери
скриншот с видео рдк

Во время операции в Белгородской области ни один украинский боец не зашел на территорию России; подразделения, участвовавшие в операции, понесли потери, которые не повлияли на их боеспособность

Источник: The New York Times со ссылкой на украинского чиновника, который говорил на условиях анонимности

Детали: По словам собеседника NYT, ни один украинский боец не зашел на территорию России. Украинские военные выполняют преимущественно вспомогательную роль, защищая украинскую границу в этом районе на случай российской контратаки. 

Как отмечает собеседник, подразделения, участвовавшие в операции, понесли потери, но не настолько значительные, чтобы повлиять на их боеспособность. Он не предоставил других подробностей.

Предыстория:

  • 22 мая "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России" заявили, что перешли границу и "освобождают" от действующей российской власти населенные пункты Белгородской области: начали с сел Козинка и Гора-Подол, - но стремятся к "освобождению" всей России.
  • Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что 22 мая в Белгородской области РФ "Русский добровольческий корпус" и "Легион Свобода России" начали операцию по созданию "определенной полосы безопасности" для защиты гражданских украинцев - и в ней участвуют исключительно граждане России.
  • Вячеслав Гладков сообщил, что большинство жителей Грайворонского района покинули свои населенные пункты.
  • Во вторник 23 мая Гладков заявил, что в регионе уже отменили режим контртеррористической операции.

Темы: Росcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина официально попросила у Германии крылатые ракеты Taurus – СМИ

Малюк прокомментировал причастность СБУ к подрыву Крымского моста

ГУР: Оккупанты готовят масштабную "радиоактивную" провокацию на ЗАЭС

видеоВ оккупированном Мариуполе прогремел взрыв в районе "Азовстали"

исправленоЭкс-посол США в России призывает учить украинский язык

Зеленский собирал Ставку: говорили об оснащении бригад наступления

Все новости...
Германия передала Украине радар ПВО TRML-4D, дроны и автомобильную технику
Белгородская область: "РДК" заявила, что вся ее техника цела, а Минобороны РФ – врет
Буданов о контрнаступлении: Минимум оружия есть, скоро начнем 
В Белгороде с БПЛА сброшено взрывное устройство – российские власти
Последние новости
03:31
Беспилотник атаковал здание МВД на Белгородщине – росСМИ
03:07
ЦНС: На оккупированной Херсонщине – дефицит еды
02:30
Шольц: Западное оружие должно использоваться только на украинской территории
01:40
Украина официально попросила у Германии крылатые ракеты Taurus – СМИ
00:59
Обстрелы Сумщины: за сутки – почти 60 "прилетов"
00:27
СБУ разоблачила за прошлый год более 300 российских агентов – Малюк
23:42
ДТП со смертью нацгвардейца: ВСП в субботу рассмотрит вопрос о разрешении на арест судьи
23:30
Вучич не распустит правительство под давлением протестов, но уйдет с должности главы своей партии
23:20
Малюк прокомментировал причастность СБУ к подрыву Крымского моста
22:58
В начале войны СБУ создала подразделение для диверсионных и контрдиверсионных мероприятий – Малюк
Все новости...
Реклама: