NYT о Белгородской области: "РДК" и легион "Свобода России" понесли незначительные потери

Во время операции в Белгородской области ни один украинский боец не зашел на территорию России; подразделения, участвовавшие в операции, понесли потери, которые не повлияли на их боеспособность

Источник: The New York Times со ссылкой на украинского чиновника, который говорил на условиях анонимности

Детали: По словам собеседника NYT, ни один украинский боец не зашел на территорию России. Украинские военные выполняют преимущественно вспомогательную роль, защищая украинскую границу в этом районе на случай российской контратаки.

Как отмечает собеседник, подразделения, участвовавшие в операции, понесли потери, но не настолько значительные, чтобы повлиять на их боеспособность. Он не предоставил других подробностей.

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