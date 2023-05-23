NYT о Белгородской области: "РДК" и легион "Свобода России" понесли незначительные потери

Во время операции в Белгородской области ни один украинский боец не зашел на территорию России; подразделения, участвовавшие в операции, понесли потери, которые не повлияли на их боеспособность

Источник: The New York Times со ссылкой на украинского чиновника, который говорил на условиях анонимности

Детали: По словам собеседника NYT, ни один украинский боец не зашел на территорию России. Украинские военные выполняют преимущественно вспомогательную роль, защищая украинскую границу в этом районе на случай российской контратаки.

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Как отмечает собеседник, подразделения, участвовавшие в операции, понесли потери, но не настолько значительные, чтобы повлиять на их боеспособность. Он не предоставил других подробностей.

Предыстория:

22 мая "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России" заявили, что перешли границу и "освобождают" от действующей российской власти населенные пункты Белгородской области: начали с сел Козинка и Гора-Подол, - но стремятся к "освобождению" всей России.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что 22 мая в Белгородской области РФ "Русский добровольческий корпус" и "Легион Свобода России" начали операцию по созданию "определенной полосы безопасности" для защиты гражданских украинцев - и в ней участвуют исключительно граждане России.

Вячеслав Гладков сообщил, что большинство жителей Грайворонского района покинули свои населенные пункты.

Во вторник 23 мая Гладков заявил, что в регионе уже отменили режим контртеррористической операции.