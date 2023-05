Бійці РДК й ЛСР могли відійти до кордону у Бєлгородській області – ISW

Бійці "Російського добровольчого корпусу" та Легіону "Свобода Росії" після зіткнення з російськими військами в Бєлгородській області РФ могли відійти ближче до кордону з Україною, припускає американський Інститут вивчення війни.

Джерело: Institute for the Study of War (ISW) у звіті за 23 травня

Деталі: 22 травня "Російський добровольчий корпус" (РДК) і Легіон "Свобода Росії" (ЛСР), в яких росіяни воюють за Україну, заявили про "звільнення" декількох населених пунктів Бєлгородської області РФ від путінської влади.

Уже 23 травня російська влада заявила про розгром бійців РДК і ЛСР, яких у Росії називають "диверсантами", і завершення "контртерористичної" операції в Бєлгородській області. Володимир Путін вирішив не проводити екстрене засідання Ради безпеки РФ.

Дослівно ISW: "Російські війська, ймовірно, відтіснили сили РДК і ЛСР щонайменше до прикордонного населеного пункту Козинка, а можливо, і за межі російської території станом на 23 травня. Козинка розташована приблизно за 76 км на південний схід від міста Суми".

Деталі: Російські джерела поширили кадри обстрілу російськими військами позицій транспортних засобів РДК і ЛСР біля прикордонного пункту пропуску "Козинка" вночі і стверджували, що вранці російські війська відвоювали Козинку і пункт пропуску.

Геолокаційні кадри з російських державних ЗМІ показують пошкоджені і знищені транспортні засоби на пункті пропуску.

ВІДЕО ДНЯ

Деякі російські джерела стверджували, що сили РДК і ЛСР "окопалися" в церкві в Козинці, але, за попередніми даними, "російські військовослужбовці, ймовірно, вже ввечері витіснили звідти проукраїнські війська".

Російські джерела стверджують, що російські сили 23 травня почали зачистку в Козинці та Глотовому (на схід від Козинки).

На відеозаписах із геолокацією, опублікованих у вівторок, видно наслідки обстрілу Гори Поділ (близько 6 км на північний захід від Козинки) і російську піхоту, яка патрулює між Грайвороном (близько 7 км на північний захід від Козинки) і Горою Поділ.

Дослівно ISW: "Це свідчить про те, що особовий склад РДК і ЛСР більше не займає або ніколи не займав позицій у цьому населеному пункті. Однак неясно, чи захопили РДК і ЛСР якісь населені пункти 22 травня або 23 травня".

Деталі: Російські джерела стверджували, що 23 травня українські сили провели рейди через кордон між Харковом і Бєлгородом, але ISW не знайшла жодних підтверджень того, що ці рейди мали місце.

За твердженням Легіону "Свобода Росії", 23 травня особовий склад ЛСР і РДК продовжував діяти в Бєлгородській області.

"Російський добровольчий корпус" ввечері також опублікував у Telegram повідолмення: "Велике прохання передати генералу Лапіну, який "керує зачисткою", що ми тут неподалік і коли витягнемо БТР, то обов'язково проконтролюємо процес".

Вранці 24 травня РДК показав неушкоджені бронетранспортери MaxxPro.

Цьому передувало: Видання "The New York Times" від неназваного українського посадовця дізналося, що жоден український боєць не зайшов на територію Росії, а підрозділи, які брали участь в операції у Бєлгородській області, зазнали втрат, які не вплинули на їхню боєздатність.