Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Бойцы РДК и ЛСР могли отойти к границе в Белгородской области – ISW

Елена РощинаСреда, 24 мая 2023, 10:00
Бойцы РДК и ЛСР могли отойти к границе в Белгородской области – ISW
Бронетранспортеры, коллаж из видео РДК

Бойцы "Русского добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России" после столкновения с российскими войсками в Белгородской области РФ могли отойти ближе к границе с Украиной, предполагает американский Институт изучения войны.

Источник: Institute for the Study of War (ISW) в отчете за 23 мая

Детали: 22 мая "Русский добровольческий корпус" (РДК) и Легион "Свобода России" (ЛСР), в которых россияне воюют за Украину, заявили об "освобождении" нескольких населенных пунктов Белгородской области РФ от путинской власти. 

Реклама:

Уже 23 мая российские власти заявили о разгроме бойцов РДК и ЛСР, которых в России называют "диверсантами", и завершении "контртеррористической" операции в Белгородской области. Владимир Путин решил не проводить экстренное заседание Совета безопасности РФ.

Дословно ISW: "Российские войска, вероятно, оттеснили силы РДК и ЛСР по меньшей мере до пограничного населенного пункта Козинка, а возможно, и за пределы российской территории по состоянию на 23 мая. Козинка находится примерно в 76 км к юго-востоку от города Сумы". 

Детали: Российские источники распространили кадры обстрела российскими войсками позиций транспортных средств РДК и ЛСР возле пограничного пункта пропуска "Козинка" ночью и утверждали, что утром российские войска отвоевали Козинку и пункт пропуска.

ВИДЕО ДНЯ

Геолокационные кадры из российских государственных СМИ показывают поврежденные и уничтоженные транспортные средства на пункте пропуска.

Некоторые российские источники утверждали, что силы РДК и ЛСР "окопались" в церкви в Козинке, но, по предварительным данным, "российские военнослужащие, вероятно, уже вечером вытеснили оттуда проукраинские войска". 

Российские источники утверждают, что российские силы 23 мая начали зачистку в Козинке и Глотово (к востоку от Козинки). 

На видеозаписях с геолокацией, опубликованных во вторник, видны последствия обстрела Горы Подол (около 6 км к северо-западу от Козинки) и российская пехота, патрулирующая между Грайвороном (около 7 км к северо-западу от Козинки) и Горой Подол.

Дословно ISW: "Это свидетельствует о том, что личный состав РДК и ЛСР больше не занимает или никогда не занимал позиций в этом населенном пункте. Однако неясно, захватили ли РДК и ЛСР какие-либо населенные пункты 22 мая или 23 мая". 

Детали: Российские источники утверждали, что 23 мая украинские силы провели рейды через границу между Харьковом и Белгородом, но ISW не нашла никаких подтверждений того, что эти рейды имели место. 

По утверждению Легиона "Свобода России", 23 мая личный состав ЛСР и РДК продолжал действовать в Белгородской области.

"Русский добровольческий корпус" вечером также опубликовал в Telegram сообщение: "Большая просьба передать генералу Лапину, который "руководит зачисткой", что мы тут неподалеку и когда вытянем БТР, то обязательно проконтролируем процесс".

Утром 24 мая РДК показал неповрежденные бронетранспортеры MaxxPro.

Этому предшествовало: Издание "The New York Times" от неназванного украинского чиновника узнало, что ни один украинский боец не зашел на территорию России, а подразделения, участвовавшие в операции в Белгородской области, понесли потери, которые не повлияли на их боеспособность.

Темы: Росcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
РФ пытается улучшить дисциплину в армии, но проблема растет – разведка Британии
Силы обороны имеют успехи на флангах Бахмута – Сырский
Резников встретился с министром обороны Британии в Киеве
Зеленский провел Ставку: внимание к переходу на новые типы самолетов
Последние новости
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
Все новости...
Реклама: