Бойцы РДК и ЛСР могли отойти к границе в Белгородской области – ISW

Бойцы "Русского добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России" после столкновения с российскими войсками в Белгородской области РФ могли отойти ближе к границе с Украиной, предполагает американский Институт изучения войны.

Источник: Institute for the Study of War (ISW) в отчете за 23 мая

Детали: 22 мая "Русский добровольческий корпус" (РДК) и Легион "Свобода России" (ЛСР), в которых россияне воюют за Украину, заявили об "освобождении" нескольких населенных пунктов Белгородской области РФ от путинской власти.

Уже 23 мая российские власти заявили о разгроме бойцов РДК и ЛСР, которых в России называют "диверсантами", и завершении "контртеррористической" операции в Белгородской области. Владимир Путин решил не проводить экстренное заседание Совета безопасности РФ.

Дословно ISW: "Российские войска, вероятно, оттеснили силы РДК и ЛСР по меньшей мере до пограничного населенного пункта Козинка, а возможно, и за пределы российской территории по состоянию на 23 мая. Козинка находится примерно в 76 км к юго-востоку от города Сумы".

Детали: Российские источники распространили кадры обстрела российскими войсками позиций транспортных средств РДК и ЛСР возле пограничного пункта пропуска "Козинка" ночью и утверждали, что утром российские войска отвоевали Козинку и пункт пропуска.

Геолокационные кадры из российских государственных СМИ показывают поврежденные и уничтоженные транспортные средства на пункте пропуска.

Некоторые российские источники утверждали, что силы РДК и ЛСР "окопались" в церкви в Козинке, но, по предварительным данным, "российские военнослужащие, вероятно, уже вечером вытеснили оттуда проукраинские войска".

Российские источники утверждают, что российские силы 23 мая начали зачистку в Козинке и Глотово (к востоку от Козинки).

На видеозаписях с геолокацией, опубликованных во вторник, видны последствия обстрела Горы Подол (около 6 км к северо-западу от Козинки) и российская пехота, патрулирующая между Грайвороном (около 7 км к северо-западу от Козинки) и Горой Подол.

Дословно ISW: "Это свидетельствует о том, что личный состав РДК и ЛСР больше не занимает или никогда не занимал позиций в этом населенном пункте. Однако неясно, захватили ли РДК и ЛСР какие-либо населенные пункты 22 мая или 23 мая".

Детали: Российские источники утверждали, что 23 мая украинские силы провели рейды через границу между Харьковом и Белгородом, но ISW не нашла никаких подтверждений того, что эти рейды имели место.

По утверждению Легиона "Свобода России", 23 мая личный состав ЛСР и РДК продолжал действовать в Белгородской области.

"Русский добровольческий корпус" вечером также опубликовал в Telegram сообщение: "Большая просьба передать генералу Лапину, который "руководит зачисткой", что мы тут неподалеку и когда вытянем БТР, то обязательно проконтролируем процесс".

Утром 24 мая РДК показал неповрежденные бронетранспортеры MaxxPro.

Этому предшествовало: Издание "The New York Times" от неназванного украинского чиновника узнало, что ни один украинский боец не зашел на территорию России, а подразделения, участвовавшие в операции в Белгородской области, понесли потери, которые не повлияли на их боеспособность.