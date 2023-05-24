Пригожин пропонує Росії шлях Північної Кореї, щоб не "про*рати" країну

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що Росії треба готуватися до важкої війни, запровадити воєнний стан і оголосити нові хвилі мобілізації, а також "закрити всі кордони", як у Північній Кореї, щоб не втратити країну.

Джерело: Євген Пригожин в інтерв'ю прокремлівському політтехнологу Костянтину Долгову, яке цитує "Meduza"

Пряма мова: "Ми зараз у тому стані, коли ми просто Росію просрати можемо. Тому ми повинні ввести воєнний стан, ми повинні оголошувати нові хвилі мобілізації, ми повинні перевести всіх, кого можливо, на виробництво боєприпасів.

Ми повинні перестати жирувати, перестати будувати нові дороги, нові об'єкти інфраструктури і працювати тільки на війну.

Росії треба в образі Північної Кореї прожити певну кількість років, закрити всі кордони, перестати мигдальничати, забрати всіх своїх отроків з-за кордону і гарувати (важко працювати – ред.). Тоді ми і прийдемо до якогось результату".

Деталі: Пригожин обурився, що у міністра оборони РФ Сергія Шойгу "зять ходить, булками трясе, а дочка відкриває форти кронштадтські" замість того, щоб витратити гроші на боєприпаси.

За його словами, поки діти еліти показують своє розкішне і безтурботне життя, "у звичайних людей діти приходять у цинку, розірвані на шматки" через "спецоперацію".

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Пряма мова: "Це роздвоєння може закінчитися, як у 1917 році, революцією, коли спочатку солдати встануть, а після цього їхні близькі встануть.

І марно думати, що їх сотні, їх зараз десятки тисяч родичів убитих. Напевно, будуть сотні тисяч. Ми від цього нікуди не дінемося. І все закінчиться тим, що буде в одну мить Варфоломієва ніч. Жирівство дітей еліти закінчиться тим, що люди їх на вила піднімуть.

Я рекомендую еліті РФ: зберіть, с*ка, своїх отроків, відправте їх на війну, і коли ви підете на похорон, коли ви їх почнете ховати, то люди скажуть: "Тепер усе справедливо".

Деталі: Засновник ПВК "Вагнер" не вірить в оптимістичний сценарій розпочатої війни для Росії, коли Європа й Америка втомляться від "українського конфлікту", а Китай посадить усіх за стіл переговорів – і "ми домовимося про те, що все, що ми вже хапнули (росіяни в Україні – ред.), – це наше, а все, що не хапнули, – це не наше".

За песимістичним сценарієм Пригожина, українцям дають ракети, вони готують війська, продовжують наступ і намагаються контратакувати.

Пряма мова: "Можливо, контрнаступ десь стане успішним, вони будуть відновлювати кордони до 2014 року, і це легко може трапитися. Вони будуть атакувати Крим, будуть намагатися підірвати Кримський міст, відсікти шляхи постачання. Тому нам треба готуватися до важкої війни".

Нагадаємо: Євген Пригожин, відомий як "кухар Путіна", підтримав війну, розпочату Кремлем проти України, і направив найманців своєї "ПВК "Вагнер" на фронт. Однак він регулярно критикує міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова.

14 квітня Пригожин закликав зупинитися на досягнутому і перейти до оборони захоплених територій України, заявивши про досягнення цілей так званої "СВО".

20 травня Пригожин заявив про повне захоплення Бахмута й передачу цього українського міста в руки російських регулярних військ незабаром. Сам він планує відвести "вагнерівців" із передової орієнтовно на два місяці для відновлення.

Українська влада запевняє, що боротьба за Бахмут триває. Місто дуже сильно зруйноване внаслідок атак і штурмів росіян.