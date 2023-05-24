Пригожин предлагает России путь Северной Кореи, чтобы не "про*рать" страну

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что России надо готовиться к тяжелой войне, ввести военное положение и объявить новые волны мобилизации, а также "закрыть все границы", как в Северной Корее, чтобы не потерять страну.

Источник: Евгений Пригожин в интервью прокремлевскому политтехнологу Константину Долгову, которое цитирует "Meduza"

Прямая речь: "Мы сейчас в том состоянии, когда мы просто Россию просрать можем. Поэтому мы должны ввести военное положение, мы должны объявлять новые волны мобилизации, мы должны перевести всех, кого возможно, на производство боеприпасов.

Мы должны перестать жировать, перестать строить новые дороги, новые объекты инфраструктуры и работать только на войну.

России надо в образе Северной Кореи прожить определенное количество лет, закрыть все границы, перестать миндальничать, забрать всех своих отроков из-за границы и вкалывать. Тогда мы и придем к какому-то результату".

Детали: Пригожин возмутился, что у министра обороны РФ Сергея Шойгу "зять ходит, булками трясет, а дочка открывает форты кронштадтские" вместо того, чтобы потратить деньги на боеприпасы.

По его словам, пока дети элиты показывают свою роскошную и беспечную жизнь, "у обычных людей дети приходят в цинке, разорванные на куски" из-за "спецоперации".

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Прямая речь: "Это раздвоение может закончиться, как в 1917 году, революцией, когда сначала солдаты встанут, а после этого их близкие встанут.

И напрасно думать, что их сотни, их сейчас десятки тысяч родственников убитых. Наверняка, будут сотни тысяч. Мы от этого никуда не денемся. И все закончится тем, что будет в одно мгновение Варфоломеева ночь. Жировство детей элиты закончится тем, что люди их на вилы поднимут.

Я рекомендую элите РФ: соберите, с*ка, своих отроков, отправьте их на войну, и когда вы пойдете на похороны, когда вы их начнете хоронить, то люди скажут, теперь все справедливо".

Детали: Основатель ЧВК "Вагнер" не верит в оптимистический сценарий начатой войны для России, когда Европа и Америка устанут от "украинского конфликта", а Китай посадит всех за стол переговоров – и "мы договоримся о том, что все что мы уже хапнули (россияне в Украине – ред.), – это наше, а все, что не хапнули, это не наше".

По пессимистичному сценарию Пригожина, украинцам дают ракеты, они готовят войска, продолжают наступление и пытаются контратаковать.

Прямая речь: "Возможно, контрнаступление где-то случится успешным, они будут восстанавливать границы до 2014 года, и это легко может случиться. Они будут атаковать Крым, будут пытаться взорвать Крымский мост, отсечь пути снабжения. Поэтому нам надо готовиться к тяжелой войне".

Напомним: Евгений Пригожин, известный как "повар Путина", поддержал войну, начатую Кремлем против Украины, и направил наемников своей "ЧВК "Вагнер" на фронт. Однако он регулярно критикует министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

14 апреля Пригожин призывал остановиться на достигнутом и перейти к обороне захваченных территорий Украины, заявив о достижении целей так называемой "СВО".

20 мая Пригожин заявил о полном захвате Бахмута и скорой передаче этого украинского города в руки российских регулярных войск. Сам он намерен отвести "вагнеровцев" с передовой ориентировочно на два месяца для восстановления.

Украинские власти уверяют, что борьба за Бахмут продолжается. Город очень сильно разрушен в результате атак и штурмов россиян.