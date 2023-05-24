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Пригожин предлагает России путь Северной Кореи, чтобы не "про*рать" страну

"Украинская правда"Среда, 24 мая 2023, 12:11
Пригожин предлагает России путь Северной Кореи, чтобы не про*рать страну
Евгений Пригожин, РИА Новости

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что России надо готовиться к тяжелой войне, ввести военное положение и объявить новые волны мобилизации, а также "закрыть все границы", как в Северной Корее, чтобы не потерять страну. 

Источник: Евгений Пригожин в интервью прокремлевскому политтехнологу Константину Долгову, которое цитирует "Meduza"

Прямая речь: "Мы сейчас в том состоянии, когда мы просто Россию просрать можем. Поэтому мы должны ввести военное положение, мы должны объявлять новые волны мобилизации, мы должны перевести всех, кого возможно, на производство боеприпасов. 

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Мы должны перестать жировать, перестать строить новые дороги, новые объекты инфраструктуры и работать только на войну.

России надо в образе Северной Кореи прожить определенное количество лет, закрыть все границы, перестать миндальничать, забрать всех своих отроков из-за границы и вкалывать. Тогда мы и придем к какому-то результату".

Детали: Пригожин возмутился, что у министра обороны РФ Сергея Шойгу "зять ходит, булками трясет, а дочка открывает форты кронштадтские" вместо того, чтобы потратить деньги на боеприпасы.

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По его словам, пока дети элиты показывают свою роскошную и беспечную жизнь, "у обычных людей дети приходят в цинке, разорванные на куски" из-за "спецоперации".

Прямая речь: "Это раздвоение может закончиться, как в 1917 году, революцией, когда сначала солдаты встанут, а после этого их близкие встанут. 

И напрасно думать, что их сотни, их сейчас десятки тысяч родственников убитых. Наверняка, будут сотни тысяч. Мы от этого никуда не денемся. И все закончится тем, что будет в одно мгновение Варфоломеева ночь. Жировство детей элиты закончится тем, что люди их на вилы поднимут. 

Я рекомендую элите РФ: соберите, с*ка, своих отроков, отправьте их на войну, и когда вы пойдете на похороны, когда вы их начнете хоронить, то люди скажут, теперь все справедливо".

Детали: Основатель ЧВК "Вагнер" не верит в оптимистический сценарий начатой войны для России, когда Европа и Америка устанут от "украинского конфликта", а Китай посадит всех за стол переговоров – и "мы договоримся о том, что все что мы уже хапнули (россияне в Украине – ред.), – это наше, а все, что не хапнули, это не наше". 

По пессимистичному сценарию Пригожина, украинцам дают ракеты, они готовят войска, продолжают наступление и пытаются контратаковать. 

Прямая речь: "Возможно, контрнаступление где-то случится успешным, они будут восстанавливать границы до 2014 года, и это легко может случиться. Они будут атаковать Крым, будут пытаться взорвать Крымский мост, отсечь пути снабжения. Поэтому нам надо готовиться к тяжелой войне".

Напомним: Евгений Пригожин, известный как "повар Путина", поддержал войну, начатую Кремлем против Украины, и направил наемников своей "ЧВК "Вагнер" на фронт. Однако он регулярно критикует министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

14 апреля Пригожин призывал остановиться на достигнутом и перейти к обороне захваченных территорий Украины, заявив о достижении целей так называемой "СВО".

20 мая Пригожин заявил о полном захвате Бахмута и скорой передаче этого украинского города в руки российских регулярных войск. Сам он намерен отвести "вагнеровцев" с передовой ориентировочно на два месяца для восстановления.

Украинские власти уверяют, что борьба за Бахмут продолжается. Город очень сильно разрушен в результате атак и штурмов россиян. 

Темы: ПригожинРосcиявойна
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