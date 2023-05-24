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Уже и ядерное оружие на двоих − Токаев заявил, что Путин и Лукашенко создали проблему

Ирина БалачукСреда, 24 мая 2023, 19:03
Уже и ядерное оружие на двоих − Токаев заявил, что Путин и Лукашенко создали проблему
Лукашенко и Путин. Скриншот из видео

Россия и Беларусь, которые создают так называемое Союзное государство с единым политическим, военным, экономическим пространством и одним ядерным оружием на двоих, представляют определенную проблему для других государств Евразийского экономического союза, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на заявление Токаева на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума 24 мая, Telegram-канал "Вы слушали маяк"

Прямая речь Токаева: "У нас есть в ЕАЭС союзное государство. То есть в мировой политической истории создан уникальный прецедент или феномен... создания государства по формуле "две страны − одно государство" с единым политическим, юридическим, военным, экономическим, валютным, культурным, гуманитарным пространством, с единым союзным правительством, с единым союзным парламентом... И даже ядерное оружие одно на двоих сейчас.  

И есть и другой уровень интеграции, представленный Казахстаном, Кыргызстаном, Арменией. И с этой реальностью нам нужно считаться. Как мы будем работать в этих условиях − это вопрос концептуальный. Думаю, нам нужно и на этом экономическом форуме обсудить данную проблему".

Детали: Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин на словах о ядерном оружии начали улыбаться и переглядываться.

Потом Путин что-то сказал Лукашенко, тот улыбнулся и оба политика пожали друг другу руки.  

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Темы: КазахстанРосcияБеларусьядерное оружие
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