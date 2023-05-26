Наслідки нічної атаки на Київ: уламки пошкодили дах ТРЦ і приватний будинок
Уламки збитої над Києвом ворожої цілі пошкодили дах торговельно-розважального центру в Оболонському районі, а у Шевченківському районі уламки влучили у приватний будинок.
Джерело: начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у Telegram
Пряма мова: "Внаслідок падіння уламків в Оболонському районі зафіксовано пошкодження даху одного з торговельно-розважальних центрів, без займання і критичних руйнувань.
Окремі фрагменти впали на територію ТРЦ".
Деталі: Згодом начальник КМВА повідомив, що в іншій частині Оболонського району уламки пошкодили на парковці автомобілі, а у Шевченківському районі через падіння уламку на приватний будинок пошкоджено дах і вікно.
За попередньою інформацією Попка, обійшлося без постраждалих, інформація уточнюється.
Що цьому передувало:
- На території всієї України вночі 26 травня оголошували повітряну тривогу, працювали сили ППО.
- У місті Дніпро під час повітряної тривоги пролунали вибухи.
- Сили протиповітряної оборони збили усі ворожі цілі, які були зафіксовані у повітряному просторі над Києвом.