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Наслідки нічної атаки на Київ: уламки пошкодили дах ТРЦ і приватний будинок

"Українська правда"П'ятниця, 26 травня 2023, 07:15
Наслідки нічної атаки на Київ: уламки пошкодили дах ТРЦ і приватний будинок
Уламки збитої ракети РФ. Ілюстративне фото МВС

Уламки збитої над Києвом ворожої цілі пошкодили дах торговельно-розважального центру в Оболонському районі, а у Шевченківському районі уламки влучили у приватний будинок.

Джерело: начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у Telegram

Пряма мова: "Внаслідок падіння уламків в Оболонському районі зафіксовано пошкодження даху одного з торговельно-розважальних центрів, без займання і критичних руйнувань.

Окремі фрагменти впали на територію ТРЦ".

Деталі: Згодом начальник КМВА повідомив, що в іншій частині Оболонського району уламки пошкодили на парковці автомобілі, а у Шевченківському районі через падіння уламку на приватний будинок пошкоджено дах і вікно.

За попередньою інформацією Попка, обійшлося без постраждалих, інформація уточнюється.

Що цьому передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • На території всієї України вночі 26 травня оголошували повітряну тривогу, працювали сили ППО. 
  • У місті Дніпро під час повітряної тривоги пролунали вибухи.
  • Сили протиповітряної оборони збили усі ворожі цілі, які були зафіксовані у повітряному просторі над Києвом.

Теми: ракетний ударКиївППО
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