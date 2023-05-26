Наслідки нічної атаки на Київ: уламки пошкодили дах ТРЦ і приватний будинок

Уламки збитої над Києвом ворожої цілі пошкодили дах торговельно-розважального центру в Оболонському районі, а у Шевченківському районі уламки влучили у приватний будинок.

Джерело: начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у Telegram

Пряма мова: "Внаслідок падіння уламків в Оболонському районі зафіксовано пошкодження даху одного з торговельно-розважальних центрів, без займання і критичних руйнувань.

Окремі фрагменти впали на територію ТРЦ".

Деталі: Згодом начальник КМВА повідомив, що в іншій частині Оболонського району уламки пошкодили на парковці автомобілі, а у Шевченківському районі через падіння уламку на приватний будинок пошкоджено дах і вікно.

За попередньою інформацією Попка, обійшлося без постраждалих, інформація уточнюється.

Що цьому передувало:

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