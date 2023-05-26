Последствия ночной атаки на Киев: обломки повредили крышу ТРЦ и частный дом

Обломки сбитой над Киевом вражеской цели повредили крышу торгово-развлекательного центра в Оболонском районе, а в Шевченковском районе обломки попали в частный дом.

Источник: начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram

Прямая речь: "В результате падения обломков в Оболонском районе зафиксировано повреждение крыши одного из торгово-развлекательных центров, без возгорания и критических разрушений.

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Отдельные фрагменты упали на территорию ТРЦ".

Детали: Позже начальник КГВА сообщил, что в другой части Оболонского района обломки повредили на парковке автомобили, а в Шевченковском районе из-за падения обломка на частный дом повреждена крыша и окно.

По предварительной информации Попка, обошлось без пострадавших, информация уточняется.

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