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Последствия ночной атаки на Киев: обломки повредили крышу ТРЦ и частный дом

"Украинская правда"Пятница, 26 мая 2023, 07:15
Последствия ночной атаки на Киев: обломки повредили крышу ТРЦ и частный дом
Обломки сбитой ракеты РФ. Иллюстративное фото МВД

Обломки сбитой над Киевом вражеской цели повредили крышу торгово-развлекательного центра в Оболонском районе, а в Шевченковском районе обломки попали в частный дом.

Источник: начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram

Прямая речь: "В результате падения обломков в Оболонском районе зафиксировано повреждение крыши одного из торгово-развлекательных центров, без возгорания и критических разрушений.

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Отдельные фрагменты упали на территорию ТРЦ".

Детали: Позже начальник КГВА сообщил, что в другой части Оболонского района обломки повредили на парковке автомобили, а в Шевченковском районе из-за падения обломка на частный дом повреждена крыша и окно.

По предварительной информации Попка, обошлось без пострадавших, информация уточняется.

ВИДЕО ДНЯ

Что этому предшествовало:

  • На территории всей Украины ночью 26 мая объявляли воздушную тревогу, работали силы ПВО.
  • В городе Днепр во время воздушной тревоги раздались взрывы.
  • Силы противовоздушной обороны сбили все вражеские цели, которые были зафиксированы в воздушном пространстве над Киевом.

Темы: ракетный ударКиевПВО
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