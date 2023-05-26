Атака на Дніпро: пошкоджені підприємства, заправка і домоволодіння, є постраждалий
Внаслідок нічної атаки на Дніпро пошкоджені приватне домоволодіння, 2 приватні підприємства, заправка, серйозних руйнувань зазнало транспортне підприємство, постраждав співробітник заправки. Попередньо сили ППО збили над Дніпропетровською областю 5 крилатих ракет і 6 "Шахедів".
Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram
Пряма мова: "Надважка ніч. Було гучно – ворог масовано атакував область ракетами та дронами.
Дісталося Дніпру. У приватному домоволодінні виникла пожежа, яку вже загасили. Пошкоджені 2 будинки та авто.
Зайнялося й на 2-х приватних підприємствах. Вогонь рятувальники приборкали.
Понівечена заправка. Постраждав її працівник. Йому надали меддопомогу – лікуватиметься вдома.
Серйозних руйнувань також зазнало транспортне підприємство.
Усюди триває обстеження територій. Інформація уточнюється".
Деталі: За словами очільника ОВА, ворог також обстріляв з БПЛА Марганецьку громаду, обійшлося без жертв.
За попередньою інформацією Лисака, тільки військові з ПвК "Схід" вночі 26 травня над областю збили 5 крилатих ракет та 6 "Шахедів".
Що цьому передувало:
- На території всієї України вночі 26 травня оголошували повітряну тривогу, працювали сили ППО.
- У місті Дніпро під час повітряної тривоги пролунали вибухи.
- Сили протиповітряної оборони збили усі ворожі цілі, які були зафіксовані у повітряному просторі над Києвом.
- Уламки збитої над Києвом пошкодили дах торговельно-розважального центру в Оболонському районі, а у Шевченківському районі уламки влучили у приватний будинок.