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Атака на Дніпро: пошкоджені підприємства, заправка і домоволодіння, є постраждалий

"Українська правда"П'ятниця, 26 травня 2023, 07:55
Атака на Дніпро: пошкоджені підприємства, заправка і домоволодіння, є постраждалий
Руйнування у Дніпрі. Фото з Telegram Лисака

Внаслідок нічної атаки на Дніпро пошкоджені приватне домоволодіння, 2 приватні підприємства, заправка, серйозних руйнувань зазнало транспортне підприємство, постраждав співробітник заправки. Попередньо сили ППО збили над Дніпропетровською областю 5 крилатих ракет і 6 "Шахедів".

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова: "Надважка ніч. Було гучно – ворог масовано атакував область ракетами та дронами.

Дісталося Дніпру. У приватному домоволодінні виникла пожежа, яку вже загасили. Пошкоджені 2 будинки та авто.

Зайнялося й на 2-х приватних підприємствах. Вогонь рятувальники приборкали.

Понівечена заправка. Постраждав її працівник. Йому надали меддопомогу – лікуватиметься вдома.

Серйозних руйнувань також зазнало транспортне підприємство.

ВІДЕО ДНЯ

Усюди триває обстеження територій. Інформація уточнюється".

 
 

Деталі: За словами очільника ОВА, ворог також обстріляв з БПЛА Марганецьку громаду, обійшлося без жертв.

За попередньою інформацією Лисака, тільки військові з ПвК "Схід" вночі 26 травня над областю збили 5 крилатих ракет та 6 "Шахедів".

Що цьому передувало:

  • На території всієї України вночі 26 травня оголошували повітряну тривогу, працювали сили ППО. 
  • У місті Дніпро під час повітряної тривоги пролунали вибухи.
  • Сили протиповітряної оборони збили усі ворожі цілі, які були зафіксовані у повітряному просторі над Києвом.
  • Уламки збитої над Києвом пошкодили дах торговельно-розважального центру в Оболонському районі, а у Шевченківському районі уламки влучили у приватний будинок.

Теми: ДніпроДніпропетровська область
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