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ДТП зі смертю нацгвардійця: судді оголосили підозру, прокурори просять ВРП дозволу на арешт

Валентина РоманенкоП'ятниця, 26 травня 2023, 19:45
ДТП зі смертю нацгвардійця: судді оголосили підозру, прокурори просять ВРП дозволу на арешт
фото прокуратури

Голові Макарівського районного суду Київської області Олексію Тандиру оголошено підозру у скоєнні смертельної ДТП у стані алкогольного сп'яніння.

Джерело: Київська міська прокуратура

Дослівно: "За дорученням заступника генерального прокурора та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру голові одного з районних судів Київської області за фактом вчинення ДТП у стані алкогольного сп’яніння, внаслідок якої загинув військовослужбовець Нацгвардії України".

Деталі: Також прокуратура скерувала звернення до Вищої ради правосуддя із поданням про надання згоди на  утримання судді під вартою.

Що передувало: Суд задовольнив клопотання прокуратури про примусове відібрання у судді біологічних зразків.

Знати більше: Батько трьох дітей. Що відомо про 23-річного нацгвардійця, якого на смерть збив суддя у Києві

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • В ніч на 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці.
  • Слідство у справі здійснюватиме Державне бюро розслідувань за процесуального керівнитва Київської міської прокуратури. ДБР повідомило, що суддя відмовився від проходження огляду на місці. Його доставили в лікарню з метою виявлення стану сп’яніння.
  • Як повідомило "Суспільному" джерело у Нацгвардії, суддя на "Лексусі" врізався у військового, коли той вийшов на дорогу встановити інженерні загородження. Суддя був п'яний, а в його авто валялися порожні пляшки з-під алкоголю.

Теми: ДТПНацгвардія
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