ДТП зі смертю нацгвардійця: судді оголосили підозру, прокурори просять ВРП дозволу на арешт
Голові Макарівського районного суду Київської області Олексію Тандиру оголошено підозру у скоєнні смертельної ДТП у стані алкогольного сп'яніння.
Джерело: Київська міська прокуратура
Дослівно: "За дорученням заступника генерального прокурора та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру голові одного з районних судів Київської області за фактом вчинення ДТП у стані алкогольного сп’яніння, внаслідок якої загинув військовослужбовець Нацгвардії України".
Деталі: Також прокуратура скерувала звернення до Вищої ради правосуддя із поданням про надання згоди на утримання судді під вартою.
Що передувало: Суд задовольнив клопотання прокуратури про примусове відібрання у судді біологічних зразків.
Знати більше: Батько трьох дітей. Що відомо про 23-річного нацгвардійця, якого на смерть збив суддя у Києві
Передісторія:
- В ніч на 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці.
- Слідство у справі здійснюватиме Державне бюро розслідувань за процесуального керівнитва Київської міської прокуратури. ДБР повідомило, що суддя відмовився від проходження огляду на місці. Його доставили в лікарню з метою виявлення стану сп’яніння.
- Як повідомило "Суспільному" джерело у Нацгвардії, суддя на "Лексусі" врізався у військового, коли той вийшов на дорогу встановити інженерні загородження. Суддя був п'яний, а в його авто валялися порожні пляшки з-під алкоголю.