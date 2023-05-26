ДТП зі смертю нацгвардійця: судді оголосили підозру, прокурори просять ВРП дозволу на арешт

Голові Макарівського районного суду Київської області Олексію Тандиру оголошено підозру у скоєнні смертельної ДТП у стані алкогольного сп'яніння.

Джерело: Київська міська прокуратура

Дослівно: "За дорученням заступника генерального прокурора та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру голові одного з районних судів Київської області за фактом вчинення ДТП у стані алкогольного сп’яніння, внаслідок якої загинув військовослужбовець Нацгвардії України".

Деталі: Також прокуратура скерувала звернення до Вищої ради правосуддя із поданням про надання згоди на утримання судді під вартою.

Що передувало: Суд задовольнив клопотання прокуратури про примусове відібрання у судді біологічних зразків.

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