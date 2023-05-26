Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ДТП зі смертю нацгвардійця: судді оголосили підозру, прокурори просять ВРП дозволу на арешт

Валентина РоманенкоП'ятниця, 26 травня 2023, 19:45
ДТП зі смертю нацгвардійця: судді оголосили підозру, прокурори просять ВРП дозволу на арешт
фото прокуратури

Голові Макарівського районного суду Київської області Олексію Тандиру оголошено підозру у скоєнні смертельної ДТП у стані алкогольного сп'яніння.

Джерело: Київська міська прокуратура

Дослівно: "За дорученням заступника генерального прокурора та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру голові одного з районних судів Київської області за фактом вчинення ДТП у стані алкогольного сп’яніння, внаслідок якої загинув військовослужбовець Нацгвардії України".

Реклама:

Деталі: Також прокуратура скерувала звернення до Вищої ради правосуддя із поданням про надання згоди на  утримання судді під вартою.

Що передувало: Суд задовольнив клопотання прокуратури про примусове відібрання у судді біологічних зразків.

Знати більше: Батько трьох дітей. Що відомо про 23-річного нацгвардійця, якого на смерть збив суддя у Києві

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • В ніч на 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці.
  • Слідство у справі здійснюватиме Державне бюро розслідувань за процесуального керівнитва Київської міської прокуратури. ДБР повідомило, що суддя відмовився від проходження огляду на місці. Його доставили в лікарню з метою виявлення стану сп’яніння.
  • Як повідомило "Суспільному" джерело у Нацгвардії, суддя на "Лексусі" врізався у військового, коли той вийшов на дорогу встановити інженерні загородження. Суддя був п'яний, а в його авто валялися порожні пляшки з-під алкоголю.

Теми: ДТПНацгвардія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
ДТП
У Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП: 12 поранених
В Італії потрапив у ДТП автобус з українцями, є постраждалі
Масштабна ДТП на Вінничині: у легковику загинуло 12 людей, у тому числі 6 дітей
Останні новини
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
Усі новини...
Реклама: