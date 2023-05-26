ДТП со смертью нацгвардейца: судье объявили подозрение, у ВСП просят разрешения на арест
Председателю Макаровского районного суда Киевской области Алексею Тандыру объявлено подозрение в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения.
Источник: Киевская городская прокуратура
Дословно: "По поручению заместителя генерального прокурора и при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении председателю одного из районных судов Киевской области по факту совершения ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в результате которого погиб военнослужащий Нацгвардии Украины".
Детали: Также прокуратура направила обращение в Высший совет правосудия с представлением о предоставлении согласия на содержание судьи под стражей.
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Что предшествовало: Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о принудительном отобрании у судьи биологических образцов.
Предыстория:
- В ночь на 26 мая председатель Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в столице.
- Следствие по делу будет осуществлять Государственное бюро расследований при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры. ГБР сообщило, что судья отказался от прохождения осмотра на месте. Его доставили в больницу с целью выявления состояния опьянения.
- Как сообщил "Суспільному" источник в Нацгвардии, судья на "Лексусе" врезался в военного, когда тот вышел на дорогу установить инженерные заграждения. Судья был пьян, а в его авто валялись пустые бутылки из-под алкоголя.