Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ДТП со смертью нацгвардейца: судье объявили подозрение, у ВСП просят разрешения на арест

Валентина РоманенкоПятница, 26 мая 2023, 19:45
ДТП со смертью нацгвардейца: судье объявили подозрение, у ВСП просят разрешения на арест
фото прокуратуры

Председателю Макаровского районного суда Киевской области Алексею Тандыру объявлено подозрение в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Источник: Киевская городская прокуратура

Дословно: "По поручению заместителя генерального прокурора и при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении председателю одного из районных судов Киевской области по факту совершения ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в результате которого погиб военнослужащий Нацгвардии Украины".

Детали: Также прокуратура направила обращение в Высший совет правосудия с представлением о предоставлении согласия на содержание судьи под стражей.

Знать больше: Отец троих детей. Что известно о 23-летнем нацгвардейце, которого насмерть сбил судья в Киеве

Что предшествовало: Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о принудительном отобрании у судьи биологических образцов.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В ночь на 26 мая председатель Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в столице.
  • Следствие по делу будет осуществлять Государственное бюро расследований при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры. ГБР сообщило, что судья отказался от прохождения осмотра на месте. Его доставили в больницу с целью выявления состояния опьянения.
  • Как сообщил "Суспільному" источник в Нацгвардии, судья на "Лексусе" врезался в военного, когда тот вышел на дорогу установить инженерные заграждения. Судья был пьян, а в его авто валялись пустые бутылки из-под алкоголя.

Темы: ДТПНацгвардия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Италия готовит новый пакет военной помощи Украине, СМИ пишут о новой SAMP/T

Одесскую область возглавит руководитель столичной прокуратуры

Руководитель Укрзалізниці прокомментировал обыски и взятку автомобилем у подчинённого

Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 июня – источник

Россияне вели наступление на трех направлениях, но нигде не продвинулись – Маляр

Светом запитают всех абонентов в ближайшие несколько часов – "Укрэнерго"

Все новости...
ДТП
У судьи, сбившего нацгвардейца, биологические образцы возьмут принудительно
В Польше пьяный мэр города спровоцировал ДТП и скрылся с места аварии
Нулевая толерантность к алкоголю: в Макаровском суде прокомментировали ДТП с участием своего главы
Последние новости
18:26
Роботы быстро обучаются: какие профессии могут исчезнуть из-за искусственного интеллекта
18:21
видео"Выбрались через выбитую стену": как дети в Киеве спасались из горящего из-за обстрела РФ дома
18:12
Украина имеет право защищаться от агрессии и за пределами своих границ - глава МИД Британии
18:06
МВФ улучшил прогноз роста ВВП Украины до 1-3%
17:59
В РФ заявили, что выдали 1,5 млн паспортов на оккупированных территориях Украины
17:51
ЕС ввел санкции против причастных к дестабилизации Молдовы: Шора, Плахотнюка, Таубер
17:50
В Северной Корее малыша с родителями пожизненно отправили в концлагерь из-за найденной Библии
17:49
Nvidia первой среди производителей чипов достигла капитализации в $1 триллион
17:38
Италия готовит новый пакет военной помощи Украине, СМИ пишут о новой SAMP/T
17:30
В Иране судят журналистку за публикации о смерти женщины, задержанной "полицией морали"
Все новости...
Реклама: