ДТП со смертью нацгвардейца: судье объявили подозрение, у ВСП просят разрешения на арест

Председателю Макаровского районного суда Киевской области Алексею Тандыру объявлено подозрение в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Источник: Киевская городская прокуратура

Дословно: "По поручению заместителя генерального прокурора и при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении председателю одного из районных судов Киевской области по факту совершения ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в результате которого погиб военнослужащий Нацгвардии Украины".

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Детали: Также прокуратура направила обращение в Высший совет правосудия с представлением о предоставлении согласия на содержание судьи под стражей.

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Что предшествовало: Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о принудительном отобрании у судьи биологических образцов.

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