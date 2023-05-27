СБУ викрила за минулий рік понад 300 російських агентів – Малюк
Протягом 2022 року Служба безпеки України викрила понад 300 ворожих агентів, частину з них вдалося перевербувати.
Джерело: голова СБУ Василь Малюк в інтерв’ю у спецпроєкті Дмитра Комарова "Рік. За кадром"
Пряма мова: "Понад триста ворожих агентів за минулий рік було нами виявлено.
Для себе потрібно розуміти, що ворожий агент – це не завжди людина в кайданках на лаві підсудних. На певному етапі, якщо він піддається тому, щоб ми його "перешнурували", тобто перевербували за оперативним сленгом, щоб в подальшому через нього дезінформувати ворога і впливати на нього, отримувати від нього якісь дані, то ми використовуємо його по-іншому".
Деталі: За словами Малюка, безумовно, є й такі, хто отримав від 13 до 15 років позбавлення волі, як передбачено українським законодавством за державну зраду.
Серед затриманих СБУ російських агентів Малюк назвав Віктора Медведчука та керівника мережі ворожих агентів на прізвисько "Професор" з Одеси, члени якої збирали інформацію про військові та стратегічні об’єкти на території всієї Україні.
Що цьому передувало:
- Василь Малюк, коментуючи підрив на Кримському мосту в жовтні 2022 року, заявив, що СБУ здійснювала для цього "певні заходи".
- Голова СБУ також розповів, що на початку повномасштабного вторгнення СБУ створила спецпідрозділ, який вчиняв диверсійні та контрдиверсійні заходи в Житомирській та Київській областтях.
- Батько новопризначеного заступника голови Служби безпеки Сергія Наумюка має чинний паспорт РФ. В СБУ пояснили, що батько Наумюка подавав на відмову від російського громадянства, але росіяни блокують розгляд відповідних заяв.