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СБУ разоблачила за прошлый год более 300 российских агентов – Малюк

"Украинская правда"Суббота, 27 мая 2023, 00:27
СБУ разоблачила за прошлый год более 300 российских агентов – Малюк
Василий Малюк. фото СБУ

В течение 2022 года Служба безопасности Украины разоблачила более 300 вражеских агентов, часть из них удалось перевербовать.

Источник: глава СБУ Василий Малюк в интервью в спецпроекте Дмитрия Комарова "Год. За кадром"

Прямая речь: "Более трехсот вражеских агентов за прошлый год было нами выявлено.

Для себя нужно понимать, что вражеский агент – это не всегда человек в наручниках на скамье подсудимых. На определенном этапе, если он поддается тому, чтобы мы его "перешнуровали", то есть перевербовали по оперативному сленгу, чтобы в дальнейшем через него дезинформировать врага и влиять на него, получать от него какие-то данные, то мы используем его по-другому".

Детали: По словам Малюка, безусловно, есть и такие, кто получил от 13 до 15 лет лишения свободы, как предусмотрено украинским законодательством за государственную измену.

Среди задержанных СБУ российских агентов Малюк назвал Виктора Медведчука и руководителя сети вражеских агентов по прозвищу "Профессор" из Одессы, члены которой собирали информацию о военных и стратегических объектах на территории всей Украины.

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Василий Малюк, комментируя подрыв на Крымском мосту в октябре 2022 года, заявил, что СБУ осуществляла для этого "определенные меры".
  • Глава СБУ также рассказал, что в начале полномасштабного вторжения СБУ создала спецподразделение, которое совершало диверсионные и контрдиверсионные мероприятия в Житомирской и Киевской областях.
  • Отец новоназначенного заместителя председателя Службы безопасности Сергея Наумюка имеет действующий паспорт РФ. В СБУ объяснили, что отец Наумюка подавал на отказ от российского гражданства, но россияне блокируют рассмотрение соответствующих заявлений.

Темы: СБУРосcия
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