СБУ разоблачила за прошлый год более 300 российских агентов – Малюк
В течение 2022 года Служба безопасности Украины разоблачила более 300 вражеских агентов, часть из них удалось перевербовать.
Источник: глава СБУ Василий Малюк в интервью в спецпроекте Дмитрия Комарова "Год. За кадром"
Прямая речь: "Более трехсот вражеских агентов за прошлый год было нами выявлено.
Для себя нужно понимать, что вражеский агент – это не всегда человек в наручниках на скамье подсудимых. На определенном этапе, если он поддается тому, чтобы мы его "перешнуровали", то есть перевербовали по оперативному сленгу, чтобы в дальнейшем через него дезинформировать врага и влиять на него, получать от него какие-то данные, то мы используем его по-другому".
Детали: По словам Малюка, безусловно, есть и такие, кто получил от 13 до 15 лет лишения свободы, как предусмотрено украинским законодательством за государственную измену.
Среди задержанных СБУ российских агентов Малюк назвал Виктора Медведчука и руководителя сети вражеских агентов по прозвищу "Профессор" из Одессы, члены которой собирали информацию о военных и стратегических объектах на территории всей Украины.
Что этому предшествовало:
- Василий Малюк, комментируя подрыв на Крымском мосту в октябре 2022 года, заявил, что СБУ осуществляла для этого "определенные меры".
- Глава СБУ также рассказал, что в начале полномасштабного вторжения СБУ создала спецподразделение, которое совершало диверсионные и контрдиверсионные мероприятия в Житомирской и Киевской областях.
- Отец новоназначенного заместителя председателя Службы безопасности Сергея Наумюка имеет действующий паспорт РФ. В СБУ объяснили, что отец Наумюка подавал на отказ от российского гражданства, но россияне блокируют рассмотрение соответствующих заявлений.