СБУ разоблачила за прошлый год более 300 российских агентов – Малюк

В течение 2022 года Служба безопасности Украины разоблачила более 300 вражеских агентов, часть из них удалось перевербовать.

Источник: глава СБУ Василий Малюк в интервью в спецпроекте Дмитрия Комарова "Год. За кадром"

Прямая речь: "Более трехсот вражеских агентов за прошлый год было нами выявлено.

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Для себя нужно понимать, что вражеский агент – это не всегда человек в наручниках на скамье подсудимых. На определенном этапе, если он поддается тому, чтобы мы его "перешнуровали", то есть перевербовали по оперативному сленгу, чтобы в дальнейшем через него дезинформировать врага и влиять на него, получать от него какие-то данные, то мы используем его по-другому".

Детали: По словам Малюка, безусловно, есть и такие, кто получил от 13 до 15 лет лишения свободы, как предусмотрено украинским законодательством за государственную измену.

Среди задержанных СБУ российских агентов Малюк назвал Виктора Медведчука и руководителя сети вражеских агентов по прозвищу "Профессор" из Одессы, члены которой собирали информацию о военных и стратегических объектах на территории всей Украины.

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