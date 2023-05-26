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Малюк прокоментував причетність СБУ до підриву Кримського моста

Альона Мазуренко П'ятниця, 26 травня 2023, 23:20
Малюк прокоментував причетність СБУ до підриву Кримського моста
фото: СБУ

Голова Служба безпеки України Василь Малюк, коментуючи підрив на Кримському мосту в жовтні 2022 року, заявив, що СБУ здійснювала для цього "певні заходи". 

Джерело: Малюк в інтерв’ю Дмитру Комарову 

Пряма мова: "Відповідно до міжнародного законодавства та звичаїв й традицій ведення війни, з урахуванням того, що то був логістичний шлях, який ми зобов’язані були перерізати ворогу, певні такі заходи, відповідно, здійснювали. Однак деталі назагал не скажу".

Деталі: За словами Малюка, в Росії наразі здійснюється псевдослідство щодо ситуації, яка відбулася із Кримським мостом.

Глава СБУ додав, що окупанти ув'язнили більш як 20 своїх співгромадян та "інкримінують кожному з них певну співучасть в тому всьому процесі".

Малюк закликав не обговорювати цю ситуацію, а "краще за всім цим спостерігати".

Також він розповів, що успішна атака морських дронів на кораблі Чорноморського флоту РФ у Севастопольській бухті в жовтні минулого року була спланованою спецоперацією СБУ.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • Вранці 8 жовтня 2022 року стало відомо, що на залізничній гілці кримського мосту потужна пожежа. Окупаційна влада Криму заявила, що на Кримському мосту нібито вибухнув вантажний автомобіль. Тим часом так званий глава "парламенту Криму" заявив, що дорожнє полотно на Кримському мосту пошкодили "українські вандали".
  • Згодом російські ЗМІ опублікували відео з моментом вибуху на Кримському мосту.
  • У жовтні 2022 року ФСБ Росії відзвітувала про розслідування вибуху на Кримському мосту, за їхніми даними всього затримано 8 людей (однак там були вказані дещо інші прізвища), а організатором, вважають росіяни, було Головне управління розвідки та його керівник Кирило Буданов.
  • У грудні 2022 року керівник СБУ Василь Малюк натякнув, що українські спецслужби могли стояти за підривом мосту.

За його словами, СБУ проводила цю спецоперацію разом із ВМС України.

Теми: СБУКерченський міствибухвійна
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