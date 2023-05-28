Прикордонники показали, як у суцільній темряві вполювали "Шахеда"

Під час наймасованішої російської атаки іранськими дронами-камікадзе один зі смертоносних БПЛА ворога знищили прикордонники Чернігівського загону імені князя Володимира Великого спільно із ЗСУ.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Спершу бійці ДПСУ отримали інформацію про можливу атаку дронами, і вже за деякий час почули характерний звук та побачили "мопед" візуально.

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По безпілотнику відкрили вогонь зі стрілецької зброї та інших наявних засобів ураження. Як результат, "Шахед" вибухнув і впав у полі, не долетівши до визначеної цілі.

Дослівно: "Відомо, що такі БПЛА несуть десятки кілограмів вибухівки. Тож смертоносний дрон міг влучити куди завгодно і принести смерть, каліцтво та руйнування.

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Під час повітряної тривоги просимо всіх проходити до укриттів!".

Нагадаємо: Повітряні сили пояснили специфіку атаки дронів-камікадзе. За словами речника ПС Юрія Ігната, в нічний час доби наразі найефективніший засіб проти іранських дронів – зенітні керовані ракети, які мають велику зону ураження, порівняно з малим ППО. Ідеально - знищувати "Шахеди" менш витратними силами мобільних вогневих груп, але в нічний час ефективність їхньої роботи, на жаль, не є великою.

Хоча цієї ночі, частину дронів вдалося знищити і цим групам, додав Ігнат.

Передісторія: