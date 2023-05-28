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Прикордонники показали, як у суцільній темряві вполювали "Шахеда"

Валентина РоманенкоНеділя, 28 травня 2023, 16:10
Прикордонники показали, як у суцільній темряві вполювали Шахеда
фото ДПСУ

Під час наймасованішої російської атаки іранськими дронами-камікадзе один зі смертоносних БПЛА ворога знищили прикордонники Чернігівського загону імені князя Володимира Великого спільно із ЗСУ.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Спершу бійці ДПСУ отримали інформацію про можливу атаку дронами, і вже за деякий час почули характерний звук та побачили "мопед" візуально.

По безпілотнику відкрили вогонь зі стрілецької зброї та інших наявних засобів ураження. Як результат, "Шахед" вибухнув і впав у полі, не долетівши до визначеної цілі.

Дослівно: "Відомо, що такі БПЛА несуть десятки кілограмів вибухівки. Тож смертоносний дрон міг влучити куди завгодно і принести смерть, каліцтво та руйнування.

Під час повітряної тривоги просимо всіх проходити до укриттів!".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Повітряні сили пояснили специфіку атаки дронів-камікадзе. За словами речника ПС Юрія Ігната, в нічний час доби наразі найефективніший засіб проти іранських дронів – зенітні керовані ракети, які мають велику зону ураження, порівняно з малим ППО. Ідеально - знищувати "Шахеди" менш витратними силами мобільних вогневих груп, але в нічний час ефективність їхньої роботи, на жаль, не є великою.

Хоча цієї ночі, частину дронів вдалося знищити і цим групам, додав Ігнат.

Передісторія:

  • У Києві та низці областей України в ніч на 28 травня була оголошена повітряна тривога. У столиці вона тривала понад 5 годин. Йшла напружена робота Протиповітряної оборони, кияни не спали від вибухів.
  • У КМВА повідомили, що вночі 28 травня, за попередніми даними, було знищено понад 40 ворожих безпілотників. Внаслідок падіння уламків у столиці є щонайменше один загиблий і постраждалі. Є пошкодження та руйнування. Наслідки атаки фіксують правоохоронці.
  • Повітряні сили вранці відзвітували про результати відбиття наймасованішої російської атаки "Шахедами": знищено 52 із 54 ударних дронів ворога.

Теми: ШахедПрикордонна служба
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